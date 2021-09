4. Liga, Gruppe 3 Stans bezwingt Sarnen – Später Siegtreffer durch Fitim Vishaj Stans behielt im Spiel gegen Sarnen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 05.09.2021, 01.56 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Stans das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 81. Minute war Fitim Vishaj.

Den ersten Treffer der Partie hatte Livio Ettlin in der 14. Minute für Sarnen geschossen. Zum Ausgleich für Stans traf Markus Barmettler in der 25. Minute. In der 36. Minute gelang Janos Küchler der Führungstreffer zum 2:1 für Sarnen. Meris Becirovic glich in der 55. Minute für Stans aus. Es hiess 2:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Stans von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Stans hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Stans spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Luzern (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Sarnen steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Sarnen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Sarnen zuhause und zweimal auswärts.

Sarnen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sachseln (Platz 6). Die Partie findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Stans - FC Sarnen 3:2 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 14. Livio Ettlin 0:1. 25. Markus Barmettler 1:1. 36. Janos Küchler 1:2. 55. Meris Becirovic 2:2. 81. Fitim Vishaj 3:2. – Stans: Christian Meyer, Noah Zaugg, Markus Barmettler, Marcel Carneiro, Mike Käslin, Till Schürmann, Levin Barmettler, Maximilian Remiger, Fitim Vishaj, Denis Himaj, Marco Burgener. – Sarnen: Andri Küchler, Steve Von Ah, Till Lötscher, Lars Tobias Imfeld, Lino Lenherr, Arya Mahdavi, Claudius Thöne, Benjamin Odermatt, Livio Ettlin, Peter Gämperle, Janos Küchler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Giswil - Engelberger SC 0:6, FC Ebikon II - FC Alpnach 3:1, FC Stans - FC Sarnen 3:2

Tabelle: 1. FC Ebikon II 3 Spiele/9 Punkte (10:4). 2. Engelberger SC 3/9 (14:2), 3. FC Horw 2/6 (10:1), 4. FC Giswil 3/6 (3:7), 5. FC Stans 3/6 (10:6), 6. FC Sachseln 3/6 (5:7), 7. FC Luzern 2/0 (3:6), 8. FC Südstern c 3/0 (0:11), 9. FC Alpnach 3/0 (3:8), 10. FC Sarnen 3/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:52 Uhr.