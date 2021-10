Frauen 2. Liga Stans entscheidet Spitzenduell gegen Root für sich – Dreifach-Torschützin Leandra Schegg Das drittplatzierte Team Stans hat am Donnerstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Root auswärts 6:0 besiegt. 14.10.2021, 23.34 Uhr

(chm)

Erst in der zweiten Halbzeit drehte Stans auf, dafür gelangen dem Team gleich sechs Treffer.

Root gelang kein Tor.

Matchwinner für Stans war Leandra Schegg, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Stans waren: Katrin Mathis (2 Treffer) und Miriam Mathis (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.4 hat die Abwehr von Stans ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 25 geschossenen Toren Rang 2.

Der Sieg bringt Stans an die Spitze Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 19 Punkten. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Stans hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Nebikon (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (16. Oktober) statt (18.00 Uhr, Eichli, Stans).

Root gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Root hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Auf Root wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das viertplatzierte Team FC Luzern Frauen 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (17. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: SK Root - SG Stans-Engelberg 0:6 (0:0) - Unterallmend, Root – Tore: 59. Katrin Mathis 0:1. 77. Leandra Schegg 0:2. 79. Leandra Schegg 0:3. 81. Miriam Mathis 0:4. 87. Katrin Mathis 0:5. 89. Leandra Schegg 0:6. – Root: Andrea Schättin, Fabiola Sidler, Arife Vranja, Luana Betschen, Noemi Schumacher, Gabrijella Sakica, Seline Niederhauser, Michele Christen, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Melanie Burri. – Stans: Leandra Litschi, Corina Fedier, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Eva Spieler, Miriam Mathis, Lea Lenherr, Leandra Schegg, Manuela Amstad, Katrin Mathis, Lena Marzohl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 7 Spiele/19 Punkte (25:3). 2. Team Uri Frauen I 7/18 (29:5), 3. SK Root 7/18 (22:12), 4. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 5. FC Willisau 7/13 (14:11), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 7/4 (8:13), 10. FC Adligenswil 7/3 (6:18), 11. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 12. SC Nebikon 7/1 (7:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2021 23:11 Uhr.