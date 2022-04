Frauen 2. Liga Stans setzt Siegesserie auch gegen Lugano Femminile fort Stans reiht Sieg an Sieg: Gegen Lugano Femminile hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0 10.04.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Das Tor von Anja Odermatt in der 25. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. Mit ihrem Tor in der 34. Minute brachte Leandra Schegg Stans mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Stans erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Gina Niederberger weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Corina Fedier in der 84. Minute, als sie für Stans zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rahma Saad Mawad von Lugano Femminile erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Stans hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 46 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Stans rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Stans hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Stans geht es in einem Heimspiel gegen FC Horw (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Für Lugano Femminile hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Lugano Femminile hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Lugano Femminile geht es auswärts gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 16. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Lugano Femminile II - SG Stans-Engelberg 0:4 (0:2) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 25. Anja Odermatt 0:1. 34. Leandra Schegg 0:2. 60. Gina Niederberger 0:3. 84. Corina Fedier 0:4. – Lugano Femminile: Gabriela Margarita Malavenda Ballestas, Caterina Sarak, Rahma Saad Mawad, Caroline Curti, Shannon Coter, Martina Selmi, Sara Binggeli, Marta Pedroni, Alice Bruni, Jennifer Lorenzi, Diana La Greca. – Stans: Leandra Litschi, Corina Fedier, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Eva Spieler, Lena Marzohl, Denise Baumann, Lea Lenherr, Manuela Amstad, Leandra Schegg, Gina Niederberger. – Verwarnungen: 43. Rahma Saad Mawad.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 23:38 Uhr.