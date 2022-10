3. Liga, Gruppe 1 Stans stolpert gegen Engelberg Überraschung bei Engelberg gegen Stans: Der Tabellensiebte (Engelberg) hat am Sonntag zuhause den Tabellenersten 5:3 besiegt. 23.10.2022, 19.25 Uhr

(chm)

Martin Matter eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Engelberg das 1:0 markierte. In der 22. Minute traf Kevin Foster für Stans zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Manuel Kaufmann in der 23. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Engelberg.

Drei Minuten dauerte es, ehe Manuel Kaufmann erneut erfolgreich war. Er traf in der 26. Minute zum 3:1 für Engelberg. Dank dem Treffer von Sandro Howald (56.) reduzierte sich der Rückstand für Stans auf ein Tor (2:3). Martin Matter sorgte in der 69. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Engelberg.

Pechvogel Marcel Schleiss traf in der 72. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Stans zum 3:4 bedeutete. In der 83. Minute sorgte Pietro Parodi für den Schlusspunkt: er traf zum 5:3 für Engelberg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Engelberg. Gelbe Karten gab es bei Stans für Kevin Foster (66.) und Luca Moser (76.).

Engelberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Engelberg hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Engelberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Goldau II (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.00 Uhr, Schul).

Trotz der Niederlage bleibt Stans auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 22 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Stans erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Stans zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Muotathal. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: Engelberger SC - FC Stans 5:3 (3:1) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 7. Martin Matter 1:0. 22. Kevin Foster 1:1. 23. Manuel Kaufmann 2:1. 26. Manuel Kaufmann 3:1. 56. Sandro Howald 3:2. 69. Martin Matter 4:2. 72. Eigentor (Marcel Schleiss) 4:3.83. Pietro Parodi 5:3. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Mustaf Duraku, Martin Matter, Manuel Kaufmann, Thomas Matter, Julian Fischer, Lars Imboden, Stefan Christen, Jonas Brimelow, Marcel Schleiss, Brian Sonderer. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, Jan Lippold, André Christen, Joël Furger, Mitch Lütte, Fabian Howald, Luca Moser, Sandro Howald, Kevin Foster, Lars Burgener. – Verwarnungen: 42. Stefan Christen, 66. Kevin Foster, 76. Luca Moser, 81. Sven Imboden, 84. Mustaf Duraku, 88. Julian Fischer, 91. Lars Imboden, 93. Thomas Matter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 19:22 Uhr.

