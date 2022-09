3. Liga, Gruppe 1 Stefan Christen schiesst Engelberg mit vier Treffern zum Sieg gegen Cham Cham lag gegen Engelberg deutlich vorne, nämlich 2:0 (52. Minute) - und verlor dennoch. Engelberg feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 05.09.2022, 21.29 Uhr

Den Auftakt machte Leandro Stutzer, der in der 11. Minute für Cham zum 1:0 traf. Der gleiche Leandro Stutzer war in der 52. Minute auch für das 2:0 für Cham verantwortlich. Der Anschlusstreffer für Engelberg zum 1:2 kam in der 54. Minute. Verantwortlich dafür war Stefan Christen.

Nur fünf Minuten nach dem Anschluss glich Stefan Christen das Spiel für Engelberg mit einem weiteren Treffer aus. Corey Ineichen brachte Cham 3:2 in Führung (65. Minute). In der 72. Minute traf wiederum Stefan Christen für Engelberg zum 3:3-Ausgleich. In der 78. Minute war es erneut Stefan Christen, der Engelberg mit seinem Tor 4:3 in Führung brachte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Engelberg für Pietro Parodi (32.) und Primus Ettlin (86.). Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Fabian Röösli (67.)

Engelberg hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Engelberg sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 3 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Die total 9 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Engelberg von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Engelberg feiert mit dem Sieg gegen Cham bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Engelberg zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Hünenberg I. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Cham rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Cham hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Cham wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Muotathal, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: SC Cham IV - Engelberger SC 3:4 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 11. Leandro Stutzer 1:0. 52. Leandro Stutzer 2:0. 54. Stefan Christen 2:1. 59. Stefan Christen 2:2. 65. Corey Ineichen 3:2. 72. Stefan Christen 3:3. 78. Stefan Christen 3:4. – Cham: Nils Abbondio, Andri Tillmann, Tomo Gvozdenovic, Timo Gamper, Corey Ineichen, Leandro Schnarwiler, Pascal Wipfli, Yves Meier, Yannick Peter, Leandro Stutzer, Fabian Röösli. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Mustaf Duraku, Stefan Christen, Marcel Schleiss, Christopher Portmann, Brian Sonderer, Primus Ettlin, Pietro Parodi, Jonas Brimelow, Lars Imboden, Tim Christen. – Verwarnungen: 32. Pietro Parodi, 67. Fabian Röösli, 86. Primus Ettlin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 21:26 Uhr.

