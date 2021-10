3. Liga, Gruppe 2 Stefan Petkovic führt Kriens mit drei Toren zum Sieg gegen Kickers Kriens reiht Sieg an Sieg: Gegen Kickers hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2 10.10.2021, 00.01 Uhr

(chm)

Stefan Petkovic eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Kriens das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Nur fünf Minute später traf Stefan Petkovic erneut, so dass es in der 10. Minute 2:0 für Kriens hiess. In der 24. Minute gelang Kickers (Joao Ricardo Presas Abreu) der Anschlusstreffer (1:2).

Kimi Hüsler sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens. Wiederum Stefan Petkovic baute in der 33. Minute die Führung für Kriens weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Ivan Maric in der 67. Minute her, als er für Kickers auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emile Ter Mkrtchyan von Kriens erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Kriens bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 7. Für Kriens ist es der vierte Sieg in Serie.

Auf Kriens wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Adligenswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Nach der Niederlage büsst Kickers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 4. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Kickers wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das fünftplatzierte Team FC Ebikon I, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Kickers Luzern - SC Kriens U23 2:4 (1:4) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 5. Stefan Petkovic (Penalty) 0:1.10. Stefan Petkovic 0:2. 24. Joao Ricardo Presas Abreu 1:2. 30. Kimi Hüsler 1:3. 33. Stefan Petkovic 1:4. 67. Ivan Maric 2:4. – Kickers: Radovan Garic, Grace Sseremba, Joao Ricardo Presas Abreu, Luca Glatt, Aurel Glatt, Mithulan Rasakumar, Fabrizio Giuliano, Joachim Berchtold, Gazmend Rama, Noel Komani, Ivan Maric. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Petar Ivanov, Kimi Hüsler, Adilson Ngina, Noah Gabriel, Luka Ignjatovic, Veldin Subasic, Marc Unternährer, Emile Ter Mkrtchyan, Stefan Petkovic. – Verwarnungen: 41. Emile Ter Mkrtchyan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 0:2, FC Gunzwil - SK Root 3:2, FC Hitzkirch - FC Malters 1:3, FC Adligenswil - SC Buochs 5:1, Olympique Lucerne - FC Horw 2:10, FC Kickers Luzern - SC Kriens U23 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 8 Spiele/22 Punkte (39:4). 2. FC Gunzwil 8/19 (18:12), 3. FC Malters 8/18 (22:14), 4. FC Kickers Luzern 8/15 (15:12), 5. FC Ebikon I 8/15 (16:10), 6. FC Adligenswil 8/14 (26:13), 7. SC Kriens U23 8/12 (18:15), 8. SK Root 8/9 (14:22), 9. FC Hergiswil II 8/7 (9:16), 10. SC Buochs 8/6 (12:26), 11. FC Hitzkirch 8/4 (6:21), 12. Olympique Lucerne 8/0 (11:41).

