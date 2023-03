3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen bezwingt Engelberg – Später Siegtreffer durch Roman Zürcher Engelberg lag gegen Steinhausen deutlich vorne, nämlich 3:0 (41. Minute) - und verlor dennoch. Steinhausen feiert einen 4:3-Heimsieg. 19.03.2023, 02.27 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Raffael Kaufmann für Engelberg. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Engelberg stellte Martin Matter in Minute 35 her. Lars Imboden baute in der 41. Minute die Führung für Engelberg weiter aus (3:0).

Igor Tadic verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Steinhausen auf 1:3. Dank dem Treffer von Nicolas Martin (45.) reduzierte sich der Rückstand für Steinhausen auf ein Tor (2:3). Gleichstand war in der 66. Minute hergestellt: Igor Tadic traf für Steinhausen. In den Schlussminuten machte Roman Zürcher alles klar. Sein Treffer in der 88. Minute zum 4:3 sicherte Steinhausen den Sieg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Steinhausen kassierte fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Engelberg.

In den bisherigen Spielen ist Steinhausen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Steinhausen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Steinhausen. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Steinhausen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinhausen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Zug 94 II. Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Mit der Niederlage rückt Engelberg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Engelberg erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Engelberg in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Muotathal. Zu diesem Spiel kommt es am 24. März (20.30 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: SC Steinhausen - Engelberger SC 4:3 (2:3) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 25. Raffael Kaufmann 0:1. 35. Martin Matter 0:2. 41. Lars Imboden 0:3. 42. Igor Tadic 1:3. 45. Nicolas Martin 2:3. 66. Igor Tadic 3:3. 88. Roman Zürcher 4:3. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Nedeljko Lukic, Matthew Dos Santos Mendes, Sandro Baumann, Andy Agudelo, Flavio Fruci, Sandro Gerber, Kevin Sigrist, Dario Andermatt, Nicolas Martin, Igor Tadic. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Martin Matter, Pietro Parodi, Raffael Kaufmann, Manuel Kaufmann, Christopher Portmann, Mustaf Duraku, Sven Imboden, Thomas Matter, Marcel Schleiss, Lars Imboden. – Verwarnungen: 21. Christopher Portmann, 61. Sandro Gerber, 64. Dario Andermatt, 64. Manuel Kaufmann, 70. Andy Agudelo, 76. Raffael Kaufmann, 90. Leandro Faria Domingues, 93. Pietro Parodi, 95. Marc Keiser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

