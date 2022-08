4. Liga, Gruppe 1 Steinhausen gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Aegeri Zum Saisonauftakt gewinnt Steinhausen auswärts gegen Aegeri 7:2. 23.08.2022, 22.22 Uhr

(chm)

Aegeri erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Robin Bruhin ging das Team in der 19. Minute in Führung. Steinhausen glich in der 25. Minute durch Johannes Georg Dentler aus.

Danach drehte Steinhausen auf. Das Team schoss ab der 27. Minute noch sechs weitere Tore, während Aegeri ein Tor gelang (zum 2:7 (85. Minute)). Der Endstand lautete 7:2.

Die Torschützen für Steinhausen waren: Leonat Hoxha (2 Treffer), Johannes Georg Dentler (2 Treffer), Ryan Price (1 Treffer), Jamie Price (1 Treffer) und Etienne Baumann (1 Treffer). Die Torschützen für Aegeri waren: Robin Bruhin und Lars Müller.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Steinhausen erhielt: Arbër Hoxha (33.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Aegeri, Tim Iten (77.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Steinhausen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Steinhausen geht es zuhause gegen FC Schattdorf (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Aegeri liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Aegeri tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 27. August statt (17.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Aegeri 2 - SC Steinhausen 2:7 (1:3) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 19. Robin Bruhin 1:0. 25. Johannes Georg Dentler 1:1. 27. Ryan Price 1:2. 39. Johannes Georg Dentler 1:3. 52. Leonat Hoxha 1:4. 65. Jamie Price 1:5. 75. Leonat Hoxha 1:6. 83. Etienne Baumann 1:7. 85. Lars Müller 2:7. – Aegeri: Fabio Elsener, Ivan Ott, Adnan Becirbasic, Patrick Schnüriger, Sandro Wipfli, Tobias Lüde, Michele Meier, Tim Iten, Lars Müller, Ramon Nussbaumer, Robin Bruhin. – Steinhausen: Michèle Mollo, Johannes Georg Dentler, Demir Cerovac, Ante Brekalo, Cyrill Hofer, Leonat Hoxha, Ryan Price, Luca Betschart, Arbër Hoxha, Kristian Kovac, Jamie Price. – Verwarnungen: 33. Arbër Hoxha, 77. Tim Iten.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 16:22 Uhr.