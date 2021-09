4. Liga, Gruppe 1 Steinhausen setzt Siegesserie auch gegen Walchwil fort Steinhausen setzt seine Siegesserie auch gegen Walchwil fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 06.09.2021, 00.48 Uhr

(chm)

Aaron Milone brachte Steinhausen 1:0 in Führung (36. Minute). Per Penalty erhöhte Arbër Hoxha in der 47. Minute zum 2:0 für Steinhausen. Enis Kurtaran baute in der 46. Minute die Führung für Steinhausen weiter aus (3:0).

Steinhausen baute in der 79. Minute die Führung für Steinhausen weiter aus: Torschütze war erneut Enis Kurtaran. Etienne Baumann schoss das 5:0 (84. Minute) für Steinhausen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Walchwil für Silvan Kamer (46.) und Raphael Gaio (68.). Steinhausen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle liegt Steinhausen weiterhin auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Steinhausen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Für Steinhausen geht es auswärts gegen SC Menzingen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Unverändert liegt Walchwil auf Rang 9. Das Team hat null Punkte. Walchwil hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Walchwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rotkreuz II (Platz 5). Diese Begegnung findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0 (2:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 36. Aaron Milone 1:0. 47. Arbër Hoxha (Penalty) 2:0.46. Enis Kurtaran 3:0. 79. Enis Kurtaran 4:0. 84. Etienne Baumann 5:0. – Steinhausen: Michèle Mollo, Arbër Hoxha, Ante Brekalo, Cyrill Hofer, Marco Salza, Ryan Price, Luca Betschart, Enis Kurtaran, Leonat Hoxha, Sandro Gschwend, Aaron Milone. – Walchwil: Dale Hager, David Ankenbrand, Remo Birrer, Silvan Kamer, David Hürlimann, Martin Sidler, Robin Holzmann, Neil Hager, Florian Annen, Max Winkelmann, Remo Hürlimann. – Verwarnungen: 46. Silvan Kamer, 68. Raphael Gaio.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0, SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4, SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3, FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2, Weggiser SC - FC Brunnen 1:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 6. SC Menzingen 3/3 (5:7), 7. Weggiser SC 3/3 (5:5), 8. SC Cham III 3/3 (7:11), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:45 Uhr.