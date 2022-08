4. Liga, Gruppe 1 Steinhausen siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Schattdorf – Später Siegtreffer durch Enis Kurtaran Steinhausen gewinnt am Samstag zuhause gegen Schattdorf 2:1. 29.08.2022, 21.49 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Steinhausen gelang Enis Kurtaran in der 86. Minute. In der 11. Minute hatte Jamie Price Steinhausen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schattdorf fiel in der 27. Minute durch Henry Kempf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schattdorf sah Nick Häusler (43.) die rote Karte. Gelb erhielt Aurin Camenisch (20.). Bei Steinhausen gab es vier gelbe Karten.

Steinhausen liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Steinhausen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Rotkreuz II. Das Spiel findet am 4. September statt (12.30 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Schattdorf liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Schattdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Menzingen (Platz 5). Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:1 (1:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 11. Jamie Price 1:0. 27. Henry Kempf 1:1. 86. Enis Kurtaran 2:1. – Steinhausen: Michèle Mollo, Johannes Georg Dentler, Demir Cerovac, Ante Brekalo, Cyrill Hofer, Leonat Hoxha, Ryan Price, Kristian Kovac, Arbër Hoxha, Pascal Grossenbacher, Jamie Price. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Nicolas Mahrow, Nick Häusler, Aurin Camenisch, Simon Zurfluh, Christian Gisler, Henry Kempf, Patrick Gamma, Robin Lindauer, Ueli Gisler. – Verwarnungen: 20. Aurin Camenisch, 45. Ryan Price, 87. Pascal Grossenbacher, 89. Enis Kurtaran, 91. Ante Brekalo – Ausschluss: 43. Nick Häusler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

