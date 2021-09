4. Liga, Gruppe 4 Südstern gewinnt erstmals beim Spiel gegen Luzerner SC – Rui Miguel Peixoto Coutinho mit drei Toren Für Südstern hat es am Sonntag im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Luzerner SC 7:4. 14.09.2021, 08.06 Uhr

(chm)

Luzerner SC war einmal in Führung, und zwar in der 22. Minute, als Kevin Scherer zum Zwischenstand von 3:2 traf. Zum Ausgleich für Südstern traf Rui Miguel Peixoto Coutinho in der 36. Minute.

Danach drehte Südstern auf. Das Team schoss ab der 40. Minute noch vier weitere Tore, während Luzerner SC ein Tor gelang (zum 4:4 (43. Minute)). Der Endstand lautete 7:4.

Matchwinner für Südstern war Rui Miguel Peixoto Coutinho, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Südstern waren: Filipe Manuel Teixeira Gomes (2 Treffer), Douglas Gomes Felten (1 Treffer) und Abilio Pedro Lopes Pereira (1 Treffe.) für Luzerner SC waren mehrmals erfolgreich. Sie alle trafen zweimal. .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Südstern sah Douglas Gomes Felten (49.) die rote Karte. Gelb erhielt Renato José Ervedal Carneiro (29.). Die einzige gelbe Karte bei Luzerner SC erhielt: Kevin Scherer (60.)

Die Abwehr von Luzerner SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 5.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Südstern verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Südstern hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Emmenbrücke II (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

In der Tabelle liegt Luzerner SC weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Luzerner SC muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Luzerner SC zuhause und zweimal auswärts.

Luzerner SC trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Eschenbach III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: Luzerner SC - FC Südstern b 4:7 (4:4) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 5. Filipe Manuel Teixeira Gomes (Penalty) 0:1.6. Kevin Scherer 1:1. 17. Filipe Manuel Teixeira Gomes 1:2. 20. Ambroz Simoni 2:2. 22. Kevin Scherer 3:2. 36. Rui Miguel Peixoto Coutinho 3:3. 40. Rui Miguel Peixoto Coutinho 3:4. 43. Ambroz Simoni 4:4. 49. Douglas Gomes Felten 4:5. 62. Abilio Pedro Lopes Pereira 4:6. 87. Rui Miguel Peixoto Coutinho 4:7. – Luzerner SC: Mergim Berisha, Ambroz Simoni, Kevin Scherer, Refik Rexhepi, Gilles Blaudszun, Jean Marc Niederberger, Sanjiepan Sutha, Leonor Islami, Mathias Cukic, Raimond Karaqi, Fabio Földes. – Südstern: Artur Correia Goncalves, Miguel Angelo Soares da Silva, Renato José Ervedal Carneiro, Emanuel Jose Costa Frade, José Filipe Da Silva Araujo, Wilson César Soares Ferreira, Fabio Rafael Teixeira Bras, Abilio Pedro Lopes Pereira, Leonardo Da Rocha Duarte, Filipe Manuel Teixeira Gomes, Orlando Miguel Rodrigues Macedo. – Verwarnungen: 29. Renato José Ervedal Carneiro, 60. Kevin Scherer – Ausschluss: 49. Douglas Gomes Felten.

Tabelle: 1. SC Emmen a 4 Spiele/10 Punkte (17:7). 2. Hildisrieder SV 4/8 (19:5), 3. FC Rothenburg 3/7 (8:4), 4. SC Obergeissenstein 4/7 (11:2), 5. FC Littau II 3/6 (12:7), 6. FC Emmenbrücke II 4/5 (10:8), 7. FC Südstern b 4/4 (8:23), 8. FC Malters 4/3 (5:12), 9. FC Eschenbach III 4/2 (5:13), 10. Luzerner SC 4/0 (8:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2021 07:12 Uhr.