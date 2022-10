3. Liga, Gruppe 2 Südstern gewinnt klar gegen Hildisrieden Sieg für Südstern: Gegen Hildisrieden gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 23.10.2022, 04.07 Uhr

(chm)

In der 20. Minute gelang Gerson Michael Rosario de Lima Sousa der Führungstreffer zum 1:0 für Südstern. In der 32. Minute baute Patrick Adriano Tiepo den Vorsprung für Südstern auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Welligton Rodrigues Alves in der 72. Minute, als er für Südstern zum 3:0 traf.

Bei Südstern sah Mubekir Redzepi (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Gerson Michael Rosario de Lima Sousa (47.). Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Jonas Villiger (57.) und Roelvis Contreras (69.).

Zahlreiche Gegentore sind für Hildisrieden ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Südstern rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Südstern siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Hildisrieden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Hildisrieden hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Rothenburg kriegt es Hildisrieden als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Südstern - Hildisrieder SV 3:0 (2:0) - Grenzhof, Luzern – Tore: 20. Gerson Michael Rosario de Lima Sousa 1:0. 32. Patrick Adriano Tiepo 2:0. 72. Welligton Rodrigues Alves 3:0. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Erivaldo Rodrigues Avelino, Felipe Burkhardt Batista, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Davyson De França Moura, William Spaniol, Patrick Adriano Tiepo, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Rui Miguel Peixoto Coutinho, Welligton Rodrigues Alves, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa. – Hildisrieden: Raymond Wicki, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Marcel Schmid, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Joel Estermann, Marcel Wiederkehr, Edmond Ibra, Raffael Ruckli. – Verwarnungen: 47. Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, 57. Jonas Villiger, 69. Roelvis Contreras – Ausschluss: 85. Mubekir Redzepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 04:03 Uhr.

