3. Liga, Gruppe 3 Sursee bezwingt auswärts Wauwil – Siegtreffer in 85. Minute Sursee hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Wauwil setzt es auswärts ein 2:1 ab. 27.08.2022, 23.01 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Sursee gelang Besar Sejdini in der 85. Minute. In der 43. Minute hatte Marcel Shala Sursee in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wauwil fiel in der 47. Minute durch Yanik Vonarbrug.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sursee sah Dominic Zbinden (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Bisang (65.), Marcel Shala (70.) und Dominic Zbinden (78.). Bei Wauwil sah Leke Dushi (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Leke Dushi (78.).

Sursee reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes trifft Sursee in einem Auswärtsspiel mit FC Wolhusen (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Wauwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Wauwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Buttisholz (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Sport).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Sursee 1:2 (0:1) - Sport – Tore: 43. Marcel Shala 0:1. 47. Yanik Vonarbrug 1:1. 85. Besar Sejdini (Penalty) 1:2. – Wauwil: Claudio Enz, Manuel Monzee, Lukas Achermann, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Miroslav Marjanovic, Leke Dushi, Yanik Vonarbrug, Vladislav Stojanovic, Zeljko Karajcic, Bruno Rafael Machado Mendes. – Sursee: Jan Staffelbach, Besar Sejdini, Andy Macieira César, Kevin Brun, Raul Kiener, Sascha Rast, Samuel Bisang, Janosch Kramis, Dominic Zbinden, Emir Demirtas, Marcel Shala. – Verwarnungen: 65. Samuel Bisang, 70. Marcel Shala, 78. Dominic Zbinden, 78. Leke Dushi – Ausschlüsse: 92. Dominic Zbinden, 94. Leke Dushi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 22:58 Uhr.