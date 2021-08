Frauen 3. Liga Sursee bezwingt im Auftaktspiel auswärts Baar Sursee bezwingt zum Saisonauftakt Baar auswärts mit 3:1 29.08.2021, 18.08 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sursee: Martina Steimen brachte ihre Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Baar traf Selina Portmann in der 11. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Sira Hodel erzielte in der 19. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Sursee. Durch ein Eigentor (Sarah Laisa) erhöhte sich die Führung für Sursee in der 85. Minute auf 3:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sursee, nämlich für Eileen Schilliger (74.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Baar, Daria Krasnici (51.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Sursee auf dem ersten Rang. Für Sursee geht es in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

In der Tabelle steht Baar nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Für Baar geht es in einem Heimspiel gegen SG Obwalden weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Sursee 1:3 (1:2) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 3. Martina Steimen 0:1. 11. Eigentor (Selina Portmann) 1:1.19. Sira Hodel 1:2. 85. Eigentor (Sarah Laisa) 1:3. – Baar: Anouk Hutter, Noemi Trangoni, Eliane Bieler, Mirjam Matter, Anna Steinhübl, Oriana Frei, Julia Romer, Elisa Sahitaj, Lilian Zumbach, Paula Kalt, Noemi Riebli. – Sursee: Iliriana Brahimi, Caroline Bregenzer, Selina Portmann, Alisa Meier, Martina Steimen, Sabrina Lustenberger, Julia Egli, Sabrina Castano, Melina Galliker, Sira Hodel, Jenny Niederhauser. – Verwarnungen: 51. Daria Krasnici, 74. Eileen Schilliger.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Baar 2 - FC Sursee 1:3, FC Gunzwil - FC Ascona 1:3

Tabelle: 1. FC Sursee 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Ascona 1/3 (3:1), 3. SC Cham 1/3 (3:1), 4. SG Obwalden 1/3 (2:0), 5. TEAM Menzingen / Aegeri 1/3 (1:0), 6. SC Schwyz II 1/0 (0:1), 7. FC Hünenberg 1/0 (1:3), 8. FC Baar 2 1/0 (1:3), 9. FC Gunzwil 1/0 (1:3), 10. Team Uri Frauen II 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 14:45 Uhr.