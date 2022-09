Frauen 2. Liga Sursee mit drei Punkten auswärts gegen Escholzmatt-Marbach – Siegtreffer in 88. Minute Sursee gewinnt am Samstag auswärts gegen Escholzmatt-Marbach 2:1. 12.09.2022, 22.02 Uhr

Sursee geriet zunächst in Rückstand, als Ramona Portmann in der 54. Minute die zwischenzeitliche Führung für Escholzmatt-Marbach gelang. In der 55. Minute glich Sursee jedoch aus und ging in der 88. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Michelle Kunz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Tabea Emmenegger (48.) und Jana Bieri (77.) eine gelbe Karte. Sursee behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle verbessert sich Sursee von Rang 6 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Sursee folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Für Sursee geht es in einem Heimspiel gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Unverändert liegt Escholzmatt-Marbach auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Escholzmatt-Marbach muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Escholzmatt-Marbach zuhause und einmal auswärts.

Für Escholzmatt-Marbach geht es daheim gegen FC Horw (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Sursee 1:2 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 54. Ramona Portmann 1:0. 55. Michelle Kunz 1:1. 88. Michelle Kunz 1:2. – Escholzmatt-Marbach: Chantal Pfulg, Ramona Portmann, Melanie Schmid, Jana Bieri, Tabea Emmenegger, Olivia Karin Unternährer, Elena Röösli, Deborah Müller, Lorena Theiler, Rebekka Studer, Deborah Duss. – Sursee: Sabrina Lustenberger, Alisha Wechsler, Melina Castaño, Dominique Van den Heuvel, Lorena Rogger, Viviane Schumacher, Sandra Kühne, Caroline Bregenzer, Sabrina Castaño, Eline Haller, Eileen Schilliger. – Verwarnungen: 48. Tabea Emmenegger, 77. Jana Bieri.

