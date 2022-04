Frauen 3. Liga Sursee setzt Siegesserie auch gegen Baar fort Sursee reiht Sieg an Sieg: Gegen Baar hat das Team am Samstag bereits den neunten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0 10.04.2022, 17.49 Uhr

Sandra Kühne traf in der 11. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sursee. Mit ihrem Tor in der 60. Minute brachte Viviane Schumacher Sursee mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Julia Egli baute in der 65. Minute die Führung für Sursee weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Sandra Kühne, die in der 80. Minute die Führung für Sursee auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.2 hat die Abwehr von Sursee ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 25 geschossenen Toren Rang 2.

Unverändert liegt Sursee nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 27 Punkten. Sursee feiert mit dem Sieg gegen Baar bereits den neunten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Sursee geht es auswärts gegen FC Hünenberg (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. April statt (14.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Obwalden. Die Partie findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Sursee - FC Baar 2 4:0 (1:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 11. Sandra Kühne 1:0. 60. Viviane Schumacher 2:0. 65. Julia Egli 3:0. 80. Sandra Kühne 4:0. – Sursee: Iliriana Brahimi, Eileen Schilliger, Sandra Kühne, Sabrina Lustenberger, Sira Hodel, Dominique Van den Heuvel, Viviane Schumacher, Caroline Bregenzer, Sarah Gisin, Sara Mestre Guerreiro, Selina Portmann. – Baar: Victoria Hegglin, Noemi Trangoni, Julia Romer, Eliane Bieler, Rebeca Pawlowski Linhart, Noemi Riebli, Janine Bühlmann, Mirjam Matter, Lilian Zumbach, Gina Weiss, Valentina Putzu. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

