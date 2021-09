Frauen 2. Liga Tamara Eller führt Altdorf mit drei Toren zum Sieg gegen Küssnacht a/R Altdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort. Das 4:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 05.09.2021, 23.38 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tamara Eller für Altdorf. In der 10. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 13. Minute hergestellt: Ramona Barmettler traf für Küssnacht a/R. Tamara Eller traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Altdorf.

Altdorf baute die Führung in der 48. Minute (Nadine Scheiber) weiter aus (3:1). Tamara Eller schoss das 4:1 (58. Minute) für Altdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Altdorf von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Altdorf feiert mit dem Sieg gegen Küssnacht a/R bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Altdorf geht es daheim gegen Team Region Entlebuch (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Unverändert liegt Küssnacht a/R auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Küssnacht a/R hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SG Stans-Engelberg. Die Partie findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - Team Uri Frauen I 1:4 (1:2) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 10. Tamara Eller 0:1. 13. Ramona Barmettler 1:1. 44. Tamara Eller 1:2. 48. Nadine Scheiber 1:3. 58. Tamara Eller 1:4. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Eveline Hummel, Sarah Meyer, Kayla Schmutz, Michelle Wyssling, Nina Millat, Alma Stocker, Flaka Kryeziu, Romy Breedijk, Cinzia Mariano, Ramona Barmettler. – Altdorf: Julia Novacic, Leonie Christen, Noreen Häfliger, Silvana Baumann, Tamara Eller, Jasmin Müller, Flavia Vanoli, Nadine Scheiber, Alina Marty, Eliane Furger, Julia Jauch. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Küssnacht a/R - Team Uri Frauen I 1:4, FC Kickers Luzern - FC Willisau 1:3, FC Adligenswil - SK Root 0:2

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 3 Spiele/9 Punkte (15:2). 2. SK Root 3/9 (12:2), 3. SG Stans-Engelberg 3/9 (9:2), 4. FC Willisau 3/9 (8:3), 5. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 6. Team Region Entlebuch 2/3 (3:5), 7. FC Küssnacht a/R 3/3 (4:10), 8. FC Horw 3/3 (5:15), 9. SC Nebikon 2/0 (2:6), 10. FC Lugano Femminile II 2/0 (1:5), 11. FC Kickers Luzern 3/0 (3:7), 12. FC Adligenswil 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 23:35 Uhr.