Frauen 2. Liga Tamara Eller und Nadine Scheiber führen Altdorf zum Sieg gegen Luzern Frauen Altdorf behielt im Spiel gegen Luzern Frauen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 8:2. 13.06.2022, 10.51 Uhr

(chm)

Vier seiner Tore schoss Altdorf in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Luzern Frauen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (42. Minute) und zum 2:5 (80. Minute).

Matchwinner für Altdorf waren Tamara Eller und Nadine Scheiber, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützinnen für Altdorf waren: Svenja Arnold (1 Treffer) und Leonie Christen (1 Treffe.) einzige Torschützin für Luzern Frauen war: Nadja Beroud (2 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Altdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 64 Tore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Altdorf unverändert. Das Team liegt mit 50 Punkten auf Rang 2. Für Altdorf ist es bereits der 16. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und achtmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Altdorf gingen unentschieden aus.

Altdorf spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kickers Luzern (Rang 12). Diese Begegnung findet am 19. Juni statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Luzern Frauen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 4. Luzern Frauen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Luzern Frauen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 19. Juni statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: Team Uri Frauen I - FC Luzern Frauen 2 8:2 (4:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 7. Tamara Eller 1:0. 19. Nadine Scheiber 2:0. 29. Tamara Eller 3:0. 37. Nadine Scheiber 4:0. 42. Nadja Beroud 4:1. 78. Nadine Scheiber 5:1. 80. Nadja Beroud 5:2. 83. Leonie Christen 6:2. 85. Tamara Eller 7:2. 89. Svenja Arnold 8:2. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, May Van der Ven, Flavia Vanoli, Silvana Baumann, Nadine Scheiber, Monika Mulle, Tamara Eller, Alina Marty, Svenja Arnold, Noreen Häfliger. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Laura Gnos, Tania Alexandra Guerra Marques, Jaqueline Portmann, Romana Häfliger, Julia Odermatt, Rahel Meier, Raissa Cordovil Da Silva, Livia Steiner, Valentina Floccari, Nadja Beroud. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:48 Uhr.