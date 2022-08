3. Liga, Gruppe 3 - Tie_hdl

Wahlen 2023 «Er hat Rückendeckung von uns allen»: Luzerner SVP schlägt Armin Hartmann als Regierungsratskandidaten vor

An der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend hat die SVP Kanton Luzern ihren Regierungsratskandidaten vorgestellt. Armin Hartmann soll als einziger ins Rennen gehen. In der Pipeline steht zudem eine Volksinitiative zu Tempo 30.