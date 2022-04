3. Liga, Gruppe 2 Till Fleischli führt Gunzwil mit drei Toren zum Sieg gegen Adligenswil Gunzwil gewinnt am Freitag zuhause gegen Adligenswil 5:2. 30.04.2022, 15.31 Uhr

Die Mehrzahl der Tore erzielte Gunzwil in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Gunzwil noch auf 5:2.

Adligenswil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (52. Minute) und zum 2:3 (67. Minute).

Matchwinner für Gunzwil war Till Fleischli, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Gunzwil waren: Domenik Martini (1 Treffer) und Daniele Carriero (1 Treffe.) die Torschützen für Adligenswil waren: Mario Mächler und Dominique Lottenbach.

Bei Adligenswil gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Dominique Lottenbach (69.) und Dario Sieber (72.). Gelbe Karten sahen zudem Dario Sieber (42.) und Louis Felder (50.). Gunzwil blieb ohne Karte.

Gunzwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 37 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Gunzwil nicht verändert. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gunzwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hergiswil II (Rang 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Mit der Niederlage rückt Adligenswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 8. Adligenswil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Buochs (Platz 11). Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Adligenswil 5:2 (3:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 27. Domenik Martini 1:0. 42. Till Fleischli 2:0. 44. Till Fleischli 3:0. 52. Mario Mächler 3:1. 67. Dominique Lottenbach 3:2. 74. Till Fleischli (Penalty) 4:2.90. Daniele Carriero 5:2. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Domenik Martini, Daniele Carriero, David Cavadini, Elia Ramundo, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Benjamin Isler, Iwan Rogger, Raffael Furrer. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Dario Sieber, Reto Mattmann, Noah Huber, Ivo Lombriser, Moritz Hirt, Levin Zwyssig, Robin Mach, Dominique Lottenbach, Mario Mächler, Luc Zimmermann. – Verwarnungen: 42. Dario Sieber, 50. Louis Felder – Ausschlüsse: 69. Dominique Lottenbach, 72. Dario Sieber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

