Frauen 2. Liga Tor von Angela Tschopp sichert Nebikon das Unentschieden gegen Adligenswil Je ein Punkt für Adligenswil und Nebikon: Die Teams trennen sich 2:2 24.04.2022, 19.54 Uhr

Erst in der Schlussphase holte Nebikon einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Milena Hammelbacher eröffnete in der 73. Minute das Skore, als sie für Nebikon das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Vivienne Bucher durch ihren Treffer für Adligenswil in der 75. Minute her. In der 83. Minute gelang Gina Rast der Führungstreffer zum 2:1 für Adligenswil. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 91, als Angela Tschopp für Nebikon erfolgreich war.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Adligenswil bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei sieben Punkten. Adligenswil hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf Team Region Entlebuch (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Das Unentschieden bringt Nebikon in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Nebikon hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Adligenswil - SC Nebikon 2:2 (0:0) - Löösch, Adligenswil – Tore: 73. Milena Hammelbacher 0:1. 75. Vivienne Bucher 1:1. 83. Gina Rast 2:1. 91. Angela Tschopp 2:2. – Adligenswil: Aline Ach, Ramona Imhof, Julia Bucher, Alina Procacci, Alexandra Hirsiger, Noelja Bättig, Gina Rast, Vivienne Bucher, Julia Küher, Jana Fleischli, Fabienne Durrer. – Nebikon: Francine Salamin, Jasmin Häller, Sonja Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Janine Zurfluh, Milena Hammelbacher, Chantal Hodel, Marie Eve Salamin, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

