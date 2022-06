Frauen 3. Liga Tor von Eileen Schilliger sichert Sursee das Unentschieden gegen Schattdorf 1:1 lautet das Resultat zwischen Schattdorf und Sursee. Die Teams teilen sich die Punkte. 17.06.2022, 15.00 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Julie Gisler in der 75. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 83. Minute traf Eileen Schilliger für Sursee.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schattdorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Schattdorf hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 2 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (14. Juni) (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Sursee bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 43 Punkte. Sursee hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sursee geht es zuhause gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: Team Uri Frauen II - FC Sursee 1:1 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 75. Julie Gisler 1:0. 83. Eileen Schilliger 1:1. – Schattdorf: Gina Walker, Alexandra Meier, Lea Fiechter, Alisha Perren, Emelie Gisler, Lea Deplazes, Jasmin Jaun, Aline Kempf, Natascha Betschart, Julie Gisler, Rachel Arnold. – Sursee: Iliriana Brahimi, Melina Castaño, Selina Portmann, Dominique Van den Heuvel, Sarah Gisin, Viviane Schumacher, Julia Egli, Eileen Schilliger, Sira Hodel, Sabrina Lustenberger, Sandra Kühne. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.06.2022 14:57 Uhr.