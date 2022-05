2. Liga Tor von Erdem Yalcin sichert Luzerner SC das Unentschieden gegen Rothenburg Je ein Punkt für Luzerner SC und Rothenburg: Die Teams trennen sich 2:2 03.05.2022, 18.29 Uhr

(chm)

Zweimal legte Rothenburg vor, zweimal glich Luzerner SC aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Dario Hänsli eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Rothenburg das 1:0 markierte. Ivan Procopio glich in der 52. Minute für Luzerner SC aus. Es hiess 1:1. Erich Schnider traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rothenburg.

Luzerner SC gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Erdem Yalcin in der 93. Minute zum 2:2 traf.

Bei Rothenburg erhielten Adrian Fries (36.), Norman Williner (72.) und Pascal Zimmermann (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Samuel Rodrigues Esteves (38.) und Noël Schweizer (59.).

Luzerner SC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Luzerner SC unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 8. Luzerner SC hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Willisau (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 11. Rothenburg hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Rothenburg tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sempach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: Luzerner SC - FC Rothenburg 2:2 (0:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 13. Dario Hänsli 0:1. 52. Ivan Procopio 1:1. 53. Erich Schnider 1:2. 93. Erdem Yalcin 2:2. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Ardian Gjokaj, Ivan Procopio, Omer Osmanovic, Emanuell Sakica, Dardan Krasniqi, Eduard Qupi, Enis Januzaj, Samuel Rodrigues Esteves, Arben Balaj, Abdullah Murati. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luis Miguel Cotrim Camacho, Luca Imfeld, Norman Williner, Jan Portmann, Adrian Fries, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Noe Durand, Erich Schnider, Dario Hänsli. – Verwarnungen: 36. Adrian Fries, 38. Samuel Rodrigues Esteves, 59. Noël Schweizer, 72. Norman Williner, 82. Pascal Zimmermann.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2022 07:20 Uhr.