2. Liga Tor von Marco Steinegger sichert Goldau das Unentschieden gegen Schattdorf Im Spiel zwischen Schattdorf und Goldau gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 19.03.2023, 02.42 Uhr

(chm)

Zweimal ging Schattdorf in Führung. Doch Goldau schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Simon Wipfli, der in der 50. Minute für Schattdorf zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur neun Minuten später traf Konrad Huser für Goldau zum 1:1-Ausgleich. Kevin Gamma traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schattdorf. Gleichstand war in der 89. Minute hergestellt: Marco Steinegger traf für Goldau.

Bei Goldau sah Lukas Horath (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Liridon Simoni (24.). Bei Schattdorf erhielten Noël Gisler (36.), Ramon Scheiber (69.) und Livio Mahrow (94.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Schattdorf: Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Trotz dem Unentschieden führt Schattdorf die Tabelle weiterhin an. Das Team hat nach 14 Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Schattdorf hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schattdorf bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Willisau. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (21. März) (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. Goldau hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Goldau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Luzerner SC (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (21. März) ( Uhr, Schul).

Telegramm: FC Schattdorf - SC Goldau 2:2 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 50. Simon Wipfli 1:0. 59. Konrad Huser 1:1. 75. Kevin Gamma 2:1. 89. Marco Steinegger 2:2. – Schattdorf: Livio Mahrow, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Sandro Stampfli, Noël Gisler, Simon Wipfli, Skander Agrebi, Cédric Gisler, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Carl Alois Gabriel Persson, Luca Sommaruga, Liridon Simoni, Konrad Huser, Tobias Walker, Dario Schelbert, Arnel Mehicic, Julet Ademi, Jozef Simoni. – Verwarnungen: 24. Liridon Simoni, 36. Noël Gisler, 69. Ramon Scheiber, 94. Livio Mahrow – Ausschluss: 94. Lukas Horath.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

