4. Liga, Gruppe 4 Tor von Raphael Müller sichert Obergeissenstein das Unentschieden gegen Rothenburg Acht Tore sind zwischen Obergeissenstein und Rothenburg gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 27.09.2022, 09.28 Uhr

Obergeissenstein war dreimal in Führung. Rothenburg lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Obergeissenstein in der 83. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 78. Minute ging Rothenburg zunächst 4:3 in Führung. Der Ausgleich für Obergeissenstein zum 4:4 fiel in der 83. Minute - nur fünf Minuten nach dem 4:3.

Die Torschützen für Obergeissenstein waren: Vivian Furrer, Till Moser, Raphael Müller und Philipp Kalbermatter. Die Torschützen für Rothenburg waren: Silvan Dahinden, Matthias Reinhard, Marco Stocker und Joel Zimmermann.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Obergeissenstein. Bei Rothenburg erhielten Cédric Nadler (38.) und Marco Stocker (90.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Obergeissenstein einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Alpnach b. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Das Unentschieden bringt Rothenburg in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 6. Rothenburg hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Littau II (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (20.15 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Rothenburg 4:4 (2:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 4. Till Moser 1:0. 6. Joel Zimmermann 1:1. 18. Philipp Kalbermatter 2:1. 53. Silvan Dahinden 2:2. 61. Vivian Furrer 3:2. 63. Marco Stocker 3:3. 78. Matthias Reinhard 3:4. 83. Raphael Müller 4:4. – Obergeissenstein: Lukas Matter, Ashan Irantha Fernando, Lukas Wüest, Raphael Müller, Mauro Paci, André Bussmann, Till Moser, Thomas Özvegyi, Piro Illi, Julian Pauchard, Philipp Kalbermatter. – Rothenburg: Dario Herrmann, Thomas Müller, Luca Gisler, Jan Achermann, Joel Zimmermann, Cédric Nadler, Tim Bolzern, Mauro Schwegler, Silvan Dahinden, Marco Stocker, Dario Jurt. – Verwarnungen: 7. Raphael Müller, 38. Cédric Nadler, 50. Piro Illi, 85. Philipp Kalbermatter, 90. Marco Stocker, 93. Lukas Wüest.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2022 09:25 Uhr.

