3. Liga, Gruppe 2 Tor von Timo Schmid sichert Horw das Unentschieden gegen Adligenswil Je ein Punkt für Horw und Adligenswil: Die Teams trennen sich 2:2 20.03.2022, 17.17 Uhr

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Horw einen Punkt, als Timo Schmid in der 88. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Horw: Leandro Bezzola hatte mit dem ersten Tor der Partie (3. Minut.) horw 1:0 in Führung gebracht. Dominique Lottenbach glich in der 21. Minute für Adligenswil aus. Es hiess 1:1. Reto Mattmann brachte Adligenswil 2:1 in Führung (72. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Horw sah Oliver Omlin (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florian Fallegger (74.) und Marco Kistler (81.). Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Reto Mattmann (30.), Moritz Hirt (73.) und Silvan Zeller (87.).

Horw hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Weiterhin liegt Horw an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 29 Punkten. Horw hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Horw in einem Auswärtsspiel mit SC Buochs (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (20.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Adligenswil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Adligenswil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team SK Root, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Horw - FC Adligenswil 2:2 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 3. Leandro Bezzola 1:0. 21. Dominique Lottenbach 1:1. 72. Reto Mattmann 1:2. 88. Timo Schmid 2:2. – Horw: Oliver Omlin, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Suter, Marco Kistler, Dominic Schilling, Florian Fallegger, Dino Fischer, Lars Unternährer, Leandro Bezzola, Adrian Vögtli. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Oliver Abbà, Reto Mattmann, Lionel Schmidig, Dario Sieber, Moritz Hirt, Silvan Zeller, Robin Mach, Dominique Lottenbach, Luc Zimmermann, Philipp Hoffmann. – Verwarnungen: 30. Reto Mattmann, 73. Moritz Hirt, 74. Florian Fallegger, 81. Marco Kistler, 87. Silvan Zeller – Ausschluss: 70. Oliver Omlin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Gunzwil - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - FC Adligenswil 2:2

Tabelle: 1. FC Horw 13 Spiele/29 Punkte (42:8). 2. FC Gunzwil 13/23 (25:17), 3. FC Malters 13/22 (28:23), 4. FC Ebikon I 12/19 (22:11), 5. SC Kriens 12/16 (23:16), 6. FC Kickers Luzern 12/16 (19:17), 7. SK Root 12/12 (19:25), 8. FC Adligenswil 13/12 (24:27), 9. FC Hitzkirch 13/7 (11:33), 10. SC Buochs 13/6 (16:40), 11. FC Hergiswil II 12/5 (8:20), 12. Olympique Lucerne [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 18:13 Uhr.