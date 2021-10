4. Liga, Gruppe 6 Triengen siegt gegen Hitzkirch Triengen behielt im Spiel gegen Hitzkirch am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 10.10.2021, 19.14 Uhr

Per Penalty traf Joel Roos in der 30. Minute zur 1:0-Führung für Triengen. In der Schlussphase (85. Minute) erhöhte sodann Yanick Fischer noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hitzkirch sah Fabian Koller (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ahmed Fatnassi (8.), Fabian Koller (58.) und Yanick Stöckli (81.). Bei Triengen erhielten Michael Schwarzentruber (6.) und Robin Jurt (73.) eine gelbe Karte.

Triengen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 23 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Triengen um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Triengen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Triengen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Gunzwil (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Mit der Niederlage rückt Hitzkirch in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 8. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Hitzkirch wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Hochdorf, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Triengen 1 - FC Hitzkirch 2 2:0 (1:0) - Schäracher, Triengen – Tore: 30. Joel Roos (Penalty) 1:0.85. Yanick Fischer 2:0. – Triengen: Lukas Wyss, Nicola Häfliger, Joel Roos, Lukas Arnold, André Schmid, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Robin Jurt, Sandro Müller, Leonard Balaj, Luca Lustenberger. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Nicolas Heggli, Luca Weibel, Severin Weibel, Jonas Kaufmann, Janik Schüpfer, Matthias Müller, Navin Müller, Flavian Bucher, Ahmed Fatnassi, Nicolas Bieri. – Verwarnungen: 6. Michael Schwarzentruber, 8. Ahmed Fatnassi, 58. Fabian Koller, 73. Robin Jurt, 81. Yanick Stöckli – Ausschluss: 90. Fabian Koller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Triengen 1 - FC Hitzkirch 2 2:0, FC Littau III - SC Emmen b 5:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 6 Spiele/18 Punkte (20:7). 2. FC Wauwil-Egolzwil 6/15 (28:5), 3. FC Littau III 7/15 (25:19), 4. FC Gunzwil 7/12 (14:10), 5. FC Triengen 1 7/10 (23:17), 6. FC Eschenbach II 6/7 (14:10), 7. FC Hochdorf 6/6 (6:17), 8. FC Hitzkirch 2 7/6 (7:20), 9. FC Ruswil 7/4 (13:24), 10. SC Emmen b 7/3 (11:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.