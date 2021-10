4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Cham gegen Aegeri – Aegeri verliert nach vier Siegen Überraschender Sieg für Cham: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Aegeri (1. Rang) zuhause 5:3 geschlagen. 02.10.2021, 16.02 Uhr

(chm)

Aegeri war einmal in Führung, und zwar in der 30. Minute, als Ramon Nussbaumer zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 33. Minute, als Dimitri Otypka für Cham traf.

Danach drehte Cham auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch drei weitere Tore, während Aegeri ein Tor gelang (zum 3:3 (51. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Cham waren: Pascal Müller (2 Treffer), Lorenz Hahne (1 Treffer), Dominic Haab (1 Treffer) und Dimitri Otypka (1 Treffer). Die Torschützen für Aegeri waren: Ricardo Ferreira, Ramon Nussbaumer und Dave Boog.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Cham erhielten Nicolas Aregger (45.), Lorenz Hahne (80.) und Dominic Haab (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Aegeri für Fabian Riedmann (53.), Christian Bärtschiger (88.) und Ricardo Ferreira (90.).

Cham hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 16 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Cham machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Cham hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Brunnen (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Schoeller).

Trotz der Niederlage bleibt Aegeri auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 13 Punkte auf dem Konto. Aegeri hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Walchwil (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: SC Cham III - FC Aegeri 2 5:3 (3:2) - Eizmoos, Cham – Tore: 3. Pascal Müller 1:0. 4. Ricardo Ferreira 1:1. 30. Ramon Nussbaumer 1:2. 33. Dimitri Otypka 2:2. 36. Lorenz Hahne 3:2. 51. Dave Boog 3:3. 65. Pascal Müller 4:3. 79. Dominic Haab 5:3. – Cham: Alexander Skocic, Dimitri Otypka, Reto Keiser, Lorenz Hahne, Nicolas Aregger, Tobias Suter, Noel Burkart, Pascal Müller, Jérôme Kläfiger, Manuel Grepper, Jessy Ineichen. – Aegeri: Daniel Arnold, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Mihailo Bukvic, Fabian Elsener, Patrick Elsener, Michele Meier, Fabian Riedmann, Ramon Nussbaumer, Lennart van Kuijk, Ricardo Ferreira. – Verwarnungen: 45. Nicolas Aregger, 53. Fabian Riedmann, 80. Lorenz Hahne, 88. Christian Bärtschiger, 90. Dominic Haab, 90. Ricardo Ferreira.

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 6 Spiele/13 Punkte (17:12). 2. SC Steinhausen 5/11 (15:5), 3. FC Schattdorf 5/10 (12:4), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. SC Cham III 6/9 (16:18), 6. FC Rotkreuz II 5/7 (10:13), 7. SC Menzingen 5/7 (8:8), 8. Weggiser SC 5/6 (10:9), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 15:59 Uhr.