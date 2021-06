2. Liga Überraschungssieg für Gunzwil gegen Emmen – Siegtreffer durch Thimo Fleischli Gunzwil hat am Samstag gegen Emmen die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 2:1. 22.06.2021, 00.24 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Gunzwil gelang Thimo Fleischli in der 58. Minute. In der 12. Minute hatte Till Fleischli Gunzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Emmen fiel in der 41. Minute durch Rinor Gashi.

Gelbe Karten gab es bei Gunzwil für Thimo Fleischli (49.), Elia Ramundo (64.) und Iwan Rogger (67.). Bei Emmen erhielten Florant Veseli (76.) und Stefan Silva Borges (91.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet für Gunzwil, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 12. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Sursee. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gunzwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Altdorf (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach der Niederlage büsst Emmen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 3. Emmen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Emmen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Entlebuch. Das Spiel findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Gunzwil - SC Emmen 2:1 (1:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 12. Till Fleischli 1:0. 41. Rinor Gashi 1:1. 58. Thimo Fleischli 2:1. – Gunzwil: Moses König, André Furrer, Philippe Kronenberg, Marco Rogger, Luca Roth, Patrick Oehen, Thimo Fleischli, Elia Ramundo, Ibrahim Terzimustafic, Till Fleischli, Matias Nurmi. – Emmen: Yanick Bäuerle, Rinor Gashi, Claudio Vogel, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Saichun Krongrava, Manuel Meier, Silvio König, Joel Zemp, Roman Greter, Florant Veseli. – Verwarnungen: 49. Thimo Fleischli, 64. Elia Ramundo, 67. Iwan Rogger, 76. Florant Veseli, 91. Stefan Silva Borges.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Entlebuch - FC Stans 2:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 3:3, Luzerner SC - FC Sempach 3:2, FC Schattdorf - FC Littau 4:3, FC Sursee - SC Obergeissenstein 0:3, FC Gunzwil - SC Emmen 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. FC Schattdorf 25/25 (26:19), 3. SC Emmen 25/23 (26:16), 4. FC Hochdorf 25/23 (33:18), 5. FC Littau 25/20 (23:16), 6. FC Sempach 25/20 (20:13), 7. Luzerner SC 25/18 (22:20), 8. SC Cham II 24/15 (24:21), 9. FC Stans 25/14 (24:23), 10. FC Altdorf 25/14 (19:28), 11. SC Obergeissenstein 25/14 (14:24), 12. FC Gunzwil 25/14 (21:28), 13. FC Entlebuch 25/13 (16:25), 14. FC Sursee 25/0 (4:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.06.2021 00:20 Uhr.