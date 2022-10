4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Hergiswil gegen Giswil – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Hergiswil gegen Giswil: Der Tabellensechste (Hergiswil) hat am Donnerstag auswärts den Tabellenersten 4:3 besiegt. 14.10.2022, 11.31 Uhr

Das Skore eröffnete Dion Schmid in der 11. Minute. Er traf für Hergiswil zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Giswil glich in der 18. Minute durch Emanuel Furrer aus. Der gleiche Emanuel Furrer war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Giswil verantwortlich. Er traf erneut in der 25. Spielminute.

In der 33. Minute traf Marco Allgäuer für Hergiswil zum 2:2-Ausgleich. In der 43. Minute gelang Simon Mayr der Führungstreffer zum 3:2 für Hergiswil. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: nochmals Emanuel Furrer traf für Giswil. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Simon Mayr zum 4:3-Siegestreffer für Hergiswil.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Giswil gab es sieben gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Michel Kaufmann (27.), Nils Furrer (44.) und Dion Schmid (57.).

Hergiswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 5. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Hergiswil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SC Kriens III, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (16. Oktober) (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Trotz der Niederlage bleibt Giswil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 18 Punkte auf dem Konto. Nach sechs Siegen in Serie verliert Giswil erstmals wieder. Giswil verlor zudem erstmals zuhause.

Giswil spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Alpnach a (Rang 8). Das Spiel findet am Samstag (15. Oktober) statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Giswil - FC Hergiswil II 3:4 (2:3) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 11. Dion Schmid (Penalty) 0:1.18. Emanuel Furrer 1:1. 25. Emanuel Furrer 2:1. 33. Marco Allgäuer 2:2. 43. Simon Mayr 2:3. 75. Emanuel Furrer 3:3. 92. Simon Mayr 3:4. – Giswil: Florian Fazlija, Cristiano Ferreira Costa, Aaron Ambiel, Adrian Rogger, Tobias Zumstein, Emanuel Furrer, Jonas Imfeld, César Zeferino Sousa Pinto, Cyrill Zbinden, Marco Enz, Armend Fazlija. – Hergiswil: Navin Bucher, Basil Zgraggen, Patrick Kaiser, Simon Mayr, Sven Tribelhorn, Jasha Vaszary, Dion Schmid, Michel Kaufmann, Marco Allgäuer, Fabio Gisler, Nils Furrer. – Verwarnungen: 7. Cristiano Ferreira Costa, 27. Michel Kaufmann, 29. Marco Enz, 44. Nils Furrer, 46. Armend Fazlija, 57. Dion Schmid, 81. Jonas Imfeld, 81. Tobias Zumstein, 86. Aaron Ambiel, 92. Adrian Rogger.

