3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Muotathal gegen Zug 94 – Zug 94 verliert nach vier Siegen Überraschung bei Muotathal gegen Zug 94: Der Tabellenelfte (Muotathal) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten deutlich 3:0 besiegt. 01.05.2022, 19.58 Uhr

(chm)

In der 7. Minute war es an Dominik Schelbert, Muotathal 1:0 in Führung zu bringen. In der 65. Minute baute Fabian Annen den Vorsprung für Muotathal auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Betschart in der 92. Minute, als er für Muotathal zum 3:0 traf.

Bei Muotathal erhielten Andreas Kälin (57.) und Silvan Betschart (89.) eine gelbe Karte. Bei Zug 94 erhielten Luca Campisi (23.) und Simone Campisi (88.) eine gelbe Karte.

Dass Zug 94 so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Dank dem Sieg liegt Muotathal neu über dem Strich. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 9. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Meggen. Muotathal hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Muotathal geht es daheim gegen FC Küssnacht a/R 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (3. Mai) (20.15 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Nach der Niederlage büsst Zug 94 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 33 Punkten auf Rang 4. Nach vier Siegen in Serie verliert Zug 94 erstmals wieder.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ibach II (Rang 11). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Muotathal - Zug 94 II 3:0 (1:0) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 7. Dominik Schelbert 1:0. 65. Fabian Annen 2:0. 92. Silvan Betschart 3:0. – Muotathal: Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Andy Schelbert, Adrian Betschart, Fabian Hediger, Andreas Kälin, Marcel Betschart, Fabian Annen, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Andrin Bürgler. – Zug 94: Robert Kukeli, Luca Campisi, Jérome Kirschenhofer, Mattia Hanusch, Brandel Lopes Gil, Simone Campisi, Bruno David Aires Lopes, Nikola Veljkovic, Robin Baumann, Armin Pasalic, Flavio Fruci. – Verwarnungen: 23. Luca Campisi, 57. Andreas Kälin, 88. Simone Campisi, 89. Silvan Betschart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 19:56 Uhr.