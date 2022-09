2. Liga Überraschungssieg für Sarnen gegen Altdorf Überraschender Sieg für Sarnen: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Altdorf (6. Rang) zuhause deutlich 5:1 geschlagen. 27.09.2022, 09.34 Uhr

(chm)

Altdorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Kevin Bär ging das Team in der 4. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Daniel Rohrer das Spiel in der 45. Minute für Sarnen wieder aus.

Danach drehte Sarnen auf. Das Team schoss ab der 52. Minute noch vier weitere Tore, während Altdorf kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Sarnen waren: Daniel Rohrer (2 Treffer), Norman Blättler (1 Treffer), Mauriz von Ah (1 Treffer) und Jan Wallimann (1 Treffer). Einziger Torschütze für Altdorf war: Kevin Bär (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Norman Blättler (41.) und Davide Stifani (90.). Altdorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In den bisherigen Spielen ist Sarnen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Sarnen die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Altdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Sarnen gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 11. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Sarnen hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren. Sarnen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem fünftplatzierten FC Sempach kriegt es Sarnen im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Nach der Niederlage büsst Altdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Altdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Altdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hochdorf (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Sarnen - FC Altdorf 5:1 (1:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 4. Kevin Bär 0:1. 45. Daniel Rohrer (Penalty) 1:1.52. Mauriz von Ah 2:1. 62. Norman Blättler 3:1. 68. Jan Wallimann 4:1. 87. Daniel Rohrer 5:1. – Sarnen: Cédrice Häfliger, Veimar Andres Sinisterra Vente, Jason Kuhn, Marco Schmidlin, Livio Wirz, Jan Wallimann, Mauriz von Ah, Aurel Bode, Cyrill Gasser, Dzenan Cekovic, Daniel Rohrer. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Luca Arnold, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Rafael Frater, Manuel Ruhstaller, Dmytro Gryshchenko, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Oguz Cil. – Verwarnungen: 41. Norman Blättler, 90. Davide Stifani.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2022 09:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.