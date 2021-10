4. Liga, Gruppe 1 Walchwil mit Unentschieden dank Eigentor von Goldau Sechs Tore sind zwischen Walchwil und Goldau gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 04.10.2021, 01.33 Uhr

(chm)

David Hürlimann eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Walchwil das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Dusan Simic für Goldau traf. In der 32. Minute war es an Neil Hager, Walchwil 2:1 in Führung zu bringen.

Goldau glich in der 44. Minute durch Sindrit Hani aus. In der 60. Minute war es an Nicholas Henseler, Goldau 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand war wieder in der 89. Minute hergestellt. Raphael Gwerder traf ins eigene Tor zum 3:3-Ausgleich für Walchwil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sindrit Hani von Goldau erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Walchwil bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Das Team hat nach sechs Spielen ein Punkt auf dem Konto. Walchwil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Walchwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Aegeri 2. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Goldau hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Goldau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Menzingen (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Walchwil - SC Goldau III 3:3 (2:2) - Lienisberg, Walchwil – Tore: 5. David Hürlimann 1:0. 19. Dusan Simic 1:1. 32. Neil Hager 2:1. 44. Sindrit Hani 2:2. 60. Nicholas Henseler 2:3. 89. Eigentor (Raphael Gwerder) 3:3. – Walchwil: Dale Hager, Stefan Ulrich, Remo Birrer, Silvan Kamer, Gregor Rust, David Hürlimann, Robin Holzmann, Neil Hager, Florian Annen, Max Winkelmann, Remo Hürlimann. – Goldau: Raphael Schmid, Jonas Büeler, Raphael Gwerder, Ivan Dudle, Simon Krienbühl, Dusan Simic, Louis Arnold, Dario Bürgi, Nicholas Henseler, Zurap Memeti, Sindrit Hani. – Verwarnungen: 77. Sindrit Hani.

Tabelle: 1. FC Schattdorf 6 Spiele/13 Punkte (17:6). 2. FC Aegeri 2 6/13 (17:12), 3. SC Steinhausen 6/12 (17:7), 4. FC Brunnen 6/9 (14:15), 5. Weggiser SC 6/9 (14:10), 6. SC Cham III 6/9 (16:18), 7. FC Rotkreuz II 6/8 (12:15), 8. SC Menzingen 6/7 (9:12), 9. SC Goldau III 6/4 (9:15), 10. FC Walchwil 6/1 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 01:30 Uhr.