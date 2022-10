3. Liga, Gruppe 3 Wauwil setzt Siegesserie auch gegen Altbüron-Grossdietwil fort Wauwil setzt seine Siegesserie auch gegen Altbüron-Grossdietwil fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 15.10.2022, 22.50 Uhr

Das Skore eröffnete Liberat Gashi in der 4. Minute. Er traf für Altbüron-Grossdietwil zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Sven Vonarburg für Wauwil erfolgreich war. In der 53. Minute schoss Ivan Bijelic Wauwil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Gleichstand stellte Marcel Koller durch seinen Treffer für Altbüron-Grossdietwil in der 67. Minute her. In der 72. Minute war es an Zeljko Karajcic, Wauwil 3:2 in Führung zu bringen. In der 90. Minute erhöhte Eduard Nikmengjaj auf 4:2 für Wauwil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Wauwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Wauwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wauwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sport).

Für Altbüron-Grossdietwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Altbüron-Grossdietwil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Altbüron-Grossdietwil wartet im nächsten Spiel daheim das achtplatzierte Team FC Buttisholz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Altbüron-Grossdietwil 4:2 (1:1) - Sport – Tore: 4. Liberat Gashi (Penalty) 0:1.39. Sven Vonarburg 1:1. 53. Ivan Bijelic (Penalty) 2:1.67. Marcel Koller 2:2. 72. Zeljko Karajcic 3:2. 90. Eduard Nikmengjaj 4:2. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Sven Vonarburg, Predrag Karajcic, Noah Tschopp, Miroslav Marjanovic, Zeljko Karajcic, Leke Dushi, Ivan Bijelic, Eduard Nikmengjaj, Yanik Vonarbrug. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Endrit Tarashaj, Sven Geiser, Marcel Koller, Sandro Huwiler, Rouven Corti, Dion Alusi, Liberat Gashi, Flavio Peter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

