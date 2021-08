4. Liga, Gruppe 6 Wauwil siegt gegen Triengen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Wauwil zuhause gegen Triengen 4:2. 31.08.2021, 23.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Zeljko Karajcic für Wauwil. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Amir Fanaj erhöhte in der 29. Minute zur 2:0-Führung für Wauwil. Yanik Vonarbrug baute in der 75. Minute die Führung für Wauwil weiter aus (3:0).

Robin Jurt (77. Minute) liess Triengen auf 1:3 herankommen. Wauwil erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Sven Vonarburg weiter auf 4:1. In der 81. Minute sorgte Cyrill Földes noch für Resultatkosmetik für Triengen. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wauwil erhielten Yanik Vonarbrug (67.) und Sven Vonarburg (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Triengen erhielt: Joel Roos (4.)

In der Tabelle steht Wauwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Auf Wauwil wartet im nächsten Spiel das Team FC Hitzkirch 2. Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Triengen steht mit drei Punkten auf Rang 4. Triengen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Littau III. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Triengen 1 4:2 (2:0) - Sport – Tore: 5. Zeljko Karajcic 1:0. 29. Amir Fanaj 2:0. 75. Yanik Vonarbrug 3:0. 77. Robin Jurt 3:1. 79. Sven Vonarburg 4:1. 81. Cyrill Földes 4:2. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Patrick Roos, Noah Tschopp, Amir Fanaj, Yanik Vonarbrug, Miroslav Marjanovic, Zeljko Karajcic, Bruno Gräni, Jonas Grüter, Roland Saliqunaj. – Triengen: Lars Beusch, Marco Clemente, Michael Bucher, Yanick Fischer, Lukas Arnold, Joel Roos, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Mario Baumann, Robin Jurt, Luca Lustenberger. – Verwarnungen: 4. Joel Roos, 67. Yanik Vonarbrug, 88. Sven Vonarburg.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Hochdorf - FC Ruswil 2:2, FC Wauwil-Egolzwil - FC Triengen 1 4:2

Tabelle: 1. FC Littau III 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Schötz II 2/6 (7:0), 3. FC Gunzwil 2/3 (8:5), 4. FC Triengen 1 2/3 (8:6), 5. FC Wauwil-Egolzwil 2/3 (4:3), 6. FC Hitzkirch 2 2/3 (3:7), 7. FC Hochdorf 1/1 (2:2), 8. FC Ruswil 2/1 (4:8), 9. FC Eschenbach II 1/0 (0:1), 10. SC Emmen b 2/0 (2:8).

