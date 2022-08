4. Liga, Gruppe 1 Weggis bezwingt im Auftaktspiel Menzingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Menzingen lag gegen Weggis deutlich vorne, nämlich 2:0 (57. Minute) - und verlor dennoch. Weggis feiert einen 3:2-Heimsieg. 23.08.2022, 22.22 Uhr

Weggis schaffte es, einen Zweitore-Rückstand aufzuholen. Menzingen war zunächst durch Arno Wigger und Arno Wigger in den Minuten 38 und 57 in Führung gegangen.

Die Wende gelang Weggis ab der 61. Minute, als Jerome Abächerli zum 1:2 traf. Es folgte in der 73. Minute der Ausgleichstreffer durch Patrick Hegglin, ehe Loris Belfiglio in der 92. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Weggis für Gjon Shala (85.) und Joel Comes Machado (89.). Die einzige gelbe Karte bei Menzingen erhielt: Robin Suter (90.)

Weggis liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Weggis tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Brunnen a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Schoeller).

Menzingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Auf Menzingen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team ESC Erstfeld, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.30 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: Weggiser SC - SC Menzingen 3:2 (0:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 38. Arno Wigger 0:1. 57. Arno Wigger 0:2. 61. Jerome Abächerli 1:2. 73. Patrick Hegglin 2:2. 92. Loris Belfiglio 3:2. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Kristofor Gjinaj, Luca Kron, Jonas Bortoluzzi, Gabriell Mataj, Patrick Hegglin, Matteo Kolb, Luigj Nrecaj, Cyrill Baggenstos, Flavio Duschan. – Menzingen: Yannic Kälin, Kerim Gülec, Dennis Ottiger, Cüneyt Tatlici, Marc Staub, Arno Wigger, Leandro Roos, Rico Staub, Robin Suter, Tim Benz, Loris Acciardi. – Verwarnungen: 85. Gjon Shala, 89. Joel Comes Machado, 90. Robin Suter.

