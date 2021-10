4. Liga, Gruppe 1 Weggis gewinnt klar gegen Menzingen Sieg für Weggis: Gegen Menzingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1. 04.10.2021, 02.12 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Jari Winiger in der 15. Minute. Er traf für Weggis zum 1:0. In der 46. Minute baute Livio Küttel den Vorsprung für Weggis auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Livio Küttel für Weggis auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

In der 73. Minute verkleinerte Fabio Eggenberg den Rückstand von Menzingen auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Hegglin in der 75. Minute, als er für Weggis zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ramin Alizadeh von Menzingen erhielt in der 11. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Weggis zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 10 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Weggis machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Weggis hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Weggis tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (16.30 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Mit der Niederlage rückt Menzingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Menzingen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf SC Goldau III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: SC Menzingen - Weggiser SC 1:4 (0:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 15. Jari Winiger 0:1. 46. Livio Küttel 0:2. 49. Livio Küttel 0:3. 73. Fabio Eggenberg 1:3. 75. Patrick Hegglin 1:4. – Menzingen: Yannic Kälin, Rico Staub, Sasa Sotonica, Andreas Zürcher, Nicolas Kälin, Matija Maric, Kenyatta Lorenzo Beck, Yannick Nussbaumer, Dennis Ottiger, Ramin Alizadeh, Ramon Meyer. – Weggis: Jan Bühler, Mike Kron, Luca Kron, André Greter, Nico Meyer, Matteo Kolb, Patrick Hegglin, Gabriell Mataj, Jari Winiger, Flavio Duschan, Livio Küttel. – Verwarnungen: 11. Ramin Alizadeh.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Menzingen - Weggiser SC 1:4, FC Schattdorf - FC Brunnen 5:2, SC Steinhausen - FC Rotkreuz II 2:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 6 Spiele/13 Punkte (17:6). 2. FC Aegeri 2 6/13 (17:12), 3. SC Steinhausen 6/12 (17:7), 4. FC Brunnen 6/9 (14:15), 5. Weggiser SC 6/9 (14:10), 6. SC Cham III 6/9 (16:18), 7. FC Rotkreuz II 6/8 (12:15), 8. SC Menzingen 6/7 (9:12), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 02:09 Uhr.