Wertvoller Punkt für die FCL-Junioren Die U21-Auswahl des FC Luzern trotzt dem favorisierten Baden mit viel Kamfpgeist ein 0:0-Remis ab. Stephan Santschi 22.08.2020, 22.21 Uhr

Fussball, 1. Liga: FC Luzern U21 - FC Baden. Am Ball: Leonard Ukaj.

Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. August 2020)

Es fällt auf: Die Leichtathletikanlage auf der Hubelmatt ist dieser Tage besser gefüllt als sonst. Vor einer Woche starteten die NLA-Frauen des FC Luzern mit einem Heimspiel in die Saison und begrüssten mit 250 Zuschauern überdurchschnittlich viele Interessierte. Am Samstag baten nun die U21-Junioren des FCL zum ersten Heimauftritt und auch bei ihnen war die Anlage mit rund 300 Menschen besser gefüllt, als an 1.-Liga-Spielen üblich. «Vor einer Woche kamen sogar 100 Fans mit nach Bassecourt und füllten zwei Sektoren, es war grossartig», erzählt U21-Chefcoach Sandro Chieffo und fügt lachend an: «Dem einen oder anderen ist wahrscheinlich etwas langweilig, weil die Super League noch nicht begonnen hat.»

«Wir sind zufrieden mit dem Punkt»

Tore hingegen gab es keine zu bejubeln, nach dem 1:1-Remis zum Auftakt im Jura kam es beim 0:0 gegen Baden erneut zu einer Punkteteilung. «Wenn wir gegen diesen Gegner kein Gegentor erhalten, haben wir nicht alles falsch gemacht. Unsere Taktik ging nicht schlecht auf», resümierte Chieffo – im Wissen, dass die Aargauer mit dem ehemaligen FC Aarau-Trainer Ranko Jakovljevic wohl zu den Spitzenteams der 1. Liga zu zählen sind. «Wir sind zufrieden mit dem Punkt», sagte denn auch Mittelfeldspieler Ardon Jashari, «für ein solch junges Team war es eine gute Leistung gegen diesen routinierten, schwierigen Gegner.»

Hackentrick führt fast zum Siegestreffer

Tatsächlich ist die älteste Nachwuchsauswahl des FCL erneut verjüngt worden – gegen Baden betrug das Durchschnittsalter der Startelf 18,7 Jahre. Gleich mehrere Junioren sind dank überzeugenden Darbietungen in der Schlussphase der letzten Super-League-Saison ins Fanionteam befördert worden. «Wir haben eine gute Mischung aus technisch talentierten Spielern und solchen mit einer starken Mentalität», erklärt Chieffo. «Es macht Spass, diese coolen Jungs weiterzuentwickeln. Nun geht es in erster Linie darum, nicht abzusteigen. Fussballerisch haben wir sogar an Qualität dazugewonnen.»

Sinnbildlich hierfür war die Aktion des eingewechselten Diego Martin, der in der 72. Minute einen Eckball mit der Hacke derart gekonnt verlängerte, dass Badens Keeper sein ganzes Können aufbieten musste, um den Rückstand zu verhindern. Auch Jashari (51.) und der schwungvolle Abiran Sambasivam (83.) waren nahe dran am Führungstreffer.

Fussball, 1. Liga: FC Luzern U21 - FC Baden. Am Ball: Ardi Bolliqaj (Luzern, Nr.19) und Cedric Franek. Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. August 2020)

Ungewohnte Taktik für Luzerns U21-Junioren

Gemeinsam ist ihnen allen aber die fehlende Routine, das wurde in verschiedenen Szenen offenkundig. Es gehört zur Identität von Luzerns U21-Junioren, dass sie jedem Kontrahenten ihr Spiel aufzwingen wollen, doch die fehlende Abgeklärtheit im Umschaltspiel und die ungewohnte Taktik sorgten mehrmals für gefährliche Konter des Gegners. «Beim FCL wird im Nachwuchs vornehmlich das 4:3:3-System geübt. Nun, im Erwachsenen-Fussball, betreten sie deshalb zuweilen Neuland», sagt Chieffo und bezieht sich dabei auf die 3:4:3-Formation, die seiner Equipe noch nicht in Herz und Blut übergegangen ist.

Kombiniert mit Flüchtigkeitsfehlern, die zu billigen Ballverlusten führten, gelangte Baden oft genug in verheissungsvolle Abschlussposition, so dass ein Sieg der Gäste gewiss nicht gestohlen gewesen wäre. Mit Kampfgeist und Solidarität erzwangen die Luzerner aber einen wertvollen Punkt und verdienten sich die Gunst der für einmal etwas grösseren Kulisse.