4. Liga, Gruppe 3 Wiederum drei Punkte für Ebikon bei Sieg gegen Luzern Das 4:2 auswärts gegen Luzern ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Ebikon. 28.08.2021, 23.22 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Manuel Hermann, der in der 35. Minute für Ebikon zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Thanushan Vijayarajah Ebikon mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 60. Minute brachte für Luzern den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sathirshkanen Sooriyakumaran.

Für den 2:2-Ausgleich für Luzern in der 71. Minute war wiederum Sathirshkanen Sooriyakumaran verantwortlich. In der 86. Minute schoss Thanushan Vijayarajah Ebikon mittels Elfmeter in Führung (3:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Ronny Portmann für Ebikon auf 4:2 erhöhte.

Bei Ebikon erhielten Thanushan Vijayarajah (62.) und Mauro Cimino (73.) eine gelbe Karte. Bei Luzern erhielten Sathirshkanen Sooriyakumaran (14.) und Umberto Caccamo (87.) eine gelbe Karte.

Ebikon steht mit sechs Punkten auf Rang 2. Ebikon spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Alpnach. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.30 Uhr, Risch, Ebikon).

Nach dem zweiten Spiel steht Luzern mit null Punkten auf dem neunten Rang. Luzern trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Horw. Diese Begegnung findet am 6. September statt (20.30 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Luzern - FC Ebikon II 2:4 (0:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 35. Manuel Hermann 0:1. 48. Thanushan Vijayarajah 0:2. 60. Sathirshkanen Sooriyakumaran 1:2. 71. Sathirshkanen Sooriyakumaran 2:2. 86. Thanushan Vijayarajah (Penalty) 2:3.91. Ronny Portmann 2:4. – Luzern: Danijel Milakovic, Marco Mancarella, Umberto Caccamo, Michele Ferraro, Jakub Sowula Szymon, Premton Zejnaj, Rodi Karadag, Marcos Rodriguez Lago, Sathirshkanen Sooriyakumaran, Pasquale Castagliuolo, Federico Volpe. – Ebikon: Michael Fritsche, Iwan Stadelmann, Luca Egli, Negovan Milosavljevic, Lars Ming, Revin Anthonipillai, Sinan Said, Thanushan Vijayarajah, Manuel Hermann, Mauro Cimino, Carlo Cocco. – Verwarnungen: 14. Sathirshkanen Sooriyakumaran, 62. Thanushan Vijayarajah, 73. Mauro Cimino, 87. Umberto Caccamo.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Luzern - FC Ebikon II 2:4, FC Südstern c - FC Stans 0:4, Engelberger SC - FC Sachseln 4:0, FC Sarnen - FC Horw 1:4, FC Alpnach - FC Giswil 0:1

Tabelle: 1. FC Horw 2 Spiele/6 Punkte (10:1). 2. FC Ebikon II 2/6 (7:3), 3. FC Giswil 2/6 (3:1), 4. Engelberger SC 2/6 (8:2), 5. FC Stans 2/3 (7:4), 6. FC Sachseln 2/3 (4:7), 7. FC Sarnen 2/0 (2:7), 8. FC Südstern c 2/0 (0:10), 9. FC Luzern 2/0 (3:6), 10. FC Alpnach 2/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 22:02 Uhr.