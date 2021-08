4. Liga, Gruppe 4 Wiederum drei Punkte für Emmen bei Sieg gegen Luzerner SC – Siegtreffer durch David Ettlin Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Emmen auswärts gegen Luzerner SC 3:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 31.08.2021, 05.22 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 65. Minute, als David Ettlin den Treffer zum 3:2 für Emmen erzielte.

Ambroz Simoni hatte mit dem ersten Tor der Partie (8. Minut.) luzerner SC 1:0 in Führung gebracht. Zum Ausgleich für Emmen traf Robin Küng in der 44. Minute. Joel John brachte Emmen 2:1 in Führung (57. Minute). Zum Ausgleich für Luzerner SC traf Christoph Schaller in der 62. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Luzerner SC. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Emmen, Miguel Dos Santos Ferreira (65.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Emmen mit sechs Punkten auf dem zweiten Rang. Für Emmen geht es daheim gegen FC Emmenbrücke II weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Nach dem zweiten Spiel steht Luzerner SC mit null Punkten auf dem neunten Rang. Luzerner SC trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf das stark gestartete Team Hildisrieder SV. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: Luzerner SC - SC Emmen a 2:3 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 8. Ambroz Simoni 1:0. 44. Robin Küng 1:1. 57. Joel John 1:2. 62. Christoph Schaller 2:2. 65. David Ettlin 2:3. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Agon Curraj, Noel Arnold, Jean Marc Niederberger, Mahmud Shekhan, Louai Chabbeh, Sanjiepan Sutha, Fabio Földes, Christoph Schaller, Ambroz Simoni, Besian Spahiu. – Emmen: Luca Roth, Fadi Nasser, Filipe Ineichen, Severo Gomez, Dejan Djak Skeledzija, Kristijan Stojanov, Igor Barbarez, Miguel Dos Santos Ferreira, Joel John, Robin Küng, David Ettlin. – Verwarnungen: 24. Besian Spahiu, 27. Christoph Schaller, 31. David Longariello, 41. Fabio Földes, 65. Miguel Dos Santos Ferreira, 81. Ambroz Simoni.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Luzerner SC - SC Emmen a 2:3, SC Obergeissenstein - FC Südstern b 7:0, FC Malters - FC Rothenburg 1:4, FC Emmenbrücke II - FC Littau II 4:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. SC Emmen a 2/6 (10:4), 3. Hildisrieder SV 2/4 (13:2), 4. FC Littau II 2/3 (9:5), 5. FC Emmenbrücke II 2/3 (6:4), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 2/3 (2:4), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. Luzerner SC 2/0 (3:11), 10. FC Südstern b 2/0 (0:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:19 Uhr.