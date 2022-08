3. Liga, Gruppe 1 Wiederum drei Punkte für Erstfeld bei Sieg gegen Buochs – Eigentor bringt Entscheidung Erstfeld hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Buochs setzt es zuhause ein 2:1 ab. 28.08.2022, 19.29 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Gerig für Erstfeld. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Maurice Weh für Buochs erfolgreich war. Erstfeld ging in der 75. Minute 2:1 in Führung, als Maurice Weh ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buochs für Martin Agner (54.) und Tim Walker (57.). Eine Verwarnung gab es für Erstfeld, nämlich für Mattia Epp (84.).

Erstfeld reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel trifft Erstfeld in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Baar 1. Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

In der Tabelle steht Buochs nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Für Buochs geht es zuhause gegen FC Stans (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Buochs 2:1 (1:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 24. Fabian Gerig 1:0. 50. Maurice Weh 1:1. 75. Eigentor (Maurice Weh) 2:1. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Baumann, Fabian Gerig, Mattia Epp, Tim Häfliger, Michael Traxel, Patrik Wyrsch, Sven Tresch, Pirmin Baumann, Samuel Baumann, Silvan Baumann. – Buochs: Janis Bachmann, Tim Walker, Simon Mathis, Noel Baumann, Martin Agner, Maurice Weh, Aron von Holzen, Mauro Imboden, Marco Cataldi, Lauro Baumgartner, Thierry Engelberger. – Verwarnungen: 54. Martin Agner, 57. Tim Walker, 84. Mattia Epp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:01 Uhr.