3. Liga, Gruppe 2 Wiederum drei Punkte für Malters bei Sieg gegen Kriens Malters hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kriens setzt es zuhause ein 3:0 ab. 29.08.2021, 13.51 Uhr

(chm)

Das Tor von Michel Stephan in der 24. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Malters. Malters baute die Führung in der 46. Minute (Janick Widmer) weiter aus (2:0). Michel Stephan schoss das 3:0 (81. Minute) für Malters und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kriens sah Emile Ter Mkrtchyan (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Emile Ter Mkrtchyan (36.) und Ibrahim Bayrak (55.). Bei Malters erhielten Julian Birri (48.), Samuel Furrer (53.) und Simon Gloggner (60.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Malters mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Malters geht es auswärts gegen FC Ebikon I weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Risch, Ebikon).

In der Tabelle steht Kriens nach dem zweiten Spiel auf Rang 12 (null Punkte). Kriens trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Horw. Die Partie findet am 5. September statt (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Malters - SC Kriens U23 3:0 (2:0) - Oberei, Malters – Tore: 24. Michel Stephan 1:0. 46. Janick Widmer 2:0. 81. Michel Stephan 3:0. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Dario Suter, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Fabian Gloggner, Arsim Selimi, Julian Birri, Janick Widmer, Michel Stephan. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Petar Ivanov, Kimi Hüsler, Joshua Bösch, Mac Filirel Pouomo, Veldin Subasic, Marc Unternährer, Luka Ignjatovic, Emile Ter Mkrtchyan, Jannik Nikaj. – Verwarnungen: 36. Emile Ter Mkrtchyan, 48. Julian Birri, 53. Samuel Furrer, 55. Ibrahim Bayrak, 60. Simon Gloggner – Ausschluss: 60. Emile Ter Mkrtchyan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - SC Kriens U23 3:0, FC Hitzkirch - FC Hergiswil II 1:0, FC Gunzwil - FC Ebikon I 2:1

Tabelle: 1. FC Malters 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Gunzwil 2/6 (4:2), 3. FC Horw 1/3 (4:0), 4. FC Kickers Luzern 1/3 (2:0), 5. FC Hitzkirch 2/3 (2:2), 6. FC Hergiswil II 2/3 (3:3), 7. FC Ebikon I 2/3 (4:2), 8. FC Adligenswil 1/0 (0:4), 9. Olympique Lucerne 1/0 (2:3), 10. SC Buochs 1/0 (1:3), 11. SK Root 1/0 (0:2), 12. SC Kriens U23 2/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:47 Uhr.