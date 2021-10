Frauen 2. Liga Willisau bezwingt Altdorf Sieg für Willisau: Gegen Altdorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0. 16.10.2021, 22.58 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Janine Dubach brachte Willisau 1:0 in Führung (19. Minute). Willisau baute in der 37. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Janine Dubach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Willisau um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Willisau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Willisau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Küssnacht a/R (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (13.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Mit der Niederlage rückt Altdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 3. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Altdorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Willisau - Team Uri Frauen I 2:0 (2:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 19. Janine Dubach 1:0. 37. Janine Dubach 2:0. – Willisau: Andrea Ambühl, Vera Emmenegger, Sofie Merz, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Katja Birrer, Sarah Schärli, Sina Schürmann, Lara Suppiger, Nadja Egli, Janine Dubach. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, Leonie Christen, Jasmin Jaun, Alina Marty, Silvana Baumann, Tamara Eller, Lea Bissig, Nadine Scheiber, Flavia Vanoli, Noreen Häfliger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Willisau - Team Uri Frauen I 2:0, SG Stans-Engelberg - SC Nebikon 9:2, FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 3:1

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 8 Spiele/22 Punkte (34:5). 2. SK Root 7/18 (22:12), 3. Team Uri Frauen I 8/18 (29:7), 4. FC Willisau 8/16 (16:11), 5. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 8/7 (11:14), 10. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 11. FC Adligenswil 8/3 (7:21), 12. SC Nebikon 8/1 (9:29).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:27 Uhr.