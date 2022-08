2. Liga Willisau entscheidet Spitzenspiel gegen Sempach für sich Willisau reiht Sieg an Sieg: Gegen Sempach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2 28.08.2022, 23.27 Uhr

Sempach ging zunächst in Führung, als Adrian Schnider in der 11. Minute traf. Dann glich aber Altin Gashi (22.) für Willisau aus. Altin Gashi in der 60. Minute und Arbias Binaku in der 69. Minute brachten Willisau sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Sempach noch auf 2:3 heran. Luca Bühler war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sempach für Nico Schmid (7.) und Valmir Tola (53.). Für Willisau gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Willisau verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Willisau hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes trifft Willisau in einem Heimspiel mit SC Obergeissenstein (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Sempach steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 3). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sempach erstmals wieder.

Sempach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Sempach - FC Willisau 2:3 (1:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 11. Adrian Schnider 1:0. 22. Altin Gashi 1:1. 60. Altin Gashi 1:2. 69. Arbias Binaku 1:3. 88. Luca Bühler 2:3. – Sempach: Noel Schmid, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Nico Schmid, Manuel Salihi, Kevin Schnider, Adrian Schnider, Luca Bühler, Michael Fölmli, Valmir Tola, Severin Emmenegger. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Nic Glover, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Mike Lütolf, Tim Bossart, Avni Hasanramaj, Aurel Kneubühler, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Verwarnungen: 7. Nico Schmid, 53. Valmir Tola.

