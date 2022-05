Frauen 2. Liga Willisau gewinnt deutlich gegen Nebikon Sieg für Willisau: Gegen Nebikon gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0. 08.05.2022, 00.36 Uhr

Sämtliche drei Tore für Willisau fielen in nur 19 Minuten: Laura Spiess brachte Willisau 1:0 in Führung (10. Minute). Katja Birrer sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Willisau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Corina Sidler in der 29. Minute, als sie für Willisau zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Nebikon kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Willisau nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Willisau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Horw (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Nebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Nebikon ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Nebikon gingen unentschieden aus.

Nebikon tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Team Uri Frauen I an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. Mai statt (12.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Nebikon - FC Willisau 0:3 (0:3) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 10. Laura Spiess 0:1. 25. Katja Birrer 0:2. 29. Corina Sidler 0:3. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jasmin Häller, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Janine Zurfluh, Milena Hammelbacher, Chantal Hodel, Sonja Bucher, Lia Glanzmann, Angela Tschopp, Sarah Imboden. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Katja Birrer, Sina Schürmann, Laura Egli, Laura Spiess, Nadja Lanz, Corina Sidler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

