2. Liga Willisau gewinnt klar gegen Sempach Sieg für Willisau: Gegen Sempach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1. 27.03.2023, 08.43 Uhr

Willisau ging in der 34. Spielminute durch Arbias Binaku in Führung, ehe Sempach in der 59. Minute (Andrin Muff) der Ausgleich gelang. Elia Kaufmann brachte Willisau 2:1 in Führung (84. Minute).

Mike Lütolf sorgte in der 92. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Willisau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Unternährer in der 93. Minute, als er für Willisau zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Willisau für Tim Bossart (50.) und Simon Unternährer (69.). Sempach blieb ohne Karte.

In den bisherigen Spielen ist Willisau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Willisau die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Willisau unverändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 3. Willisau hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Willisau spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Obergeissenstein (Rang 10). Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Sempach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 6. Sempach hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Goldau. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Willisau - FC Sempach 4:1 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 34. Arbias Binaku 1:0. 59. Andrin Muff 1:1. 84. Elia Kaufmann 2:1. 92. Mike Lütolf 3:1. 93. Simon Unternährer 4:1. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Marvin Bringold, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Tim Bossart, Eduard Nikmengjaj, Avni Hasanramaj, Simon Unternährer, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Sempach: Patrick Bachmann, Adrian Schnider, Simon Eberle, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Sharon Trüssel, Kilian Bühlmann, Rafael Gomes Machado, Tim Tampe, Manuel Salihi, Andrin Muff. – Verwarnungen: 50. Tim Bossart, 69. Simon Unternährer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

