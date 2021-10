4. Liga, Gruppe 5 Willisau holt sich drei Punkte gegen Entlebuch – Später Siegtreffer durch Jonas Steiger Willisau behielt im Spiel gegen Entlebuch am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 16.10.2021, 23.30 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Willisau gelang Jonas Steiger in der 83. Minute. In der 3. Minute hatte Noah Krügel Willisau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Entlebuch fiel in der 44. Minute durch Janik Reinhard.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Willisau erhielten Jozef Chovancak (81.), Pascal Rölli (85.) und Sandro Fischer (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Christian Duss (60.), Damian Müller (75.) und Timo Bieri (84.).

In seiner Gruppe hat Willisau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Willisau: 13 Punkte bedeuten Rang 5. Willisau hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Willisau in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Nebikon (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Entlebuch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Entlebuch hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Entlebuch trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Schüpfheim (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Willisau - FC Entlebuch 2:1 (1:1) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 3. Noah Krügel 1:0. 44. Janik Reinhard 1:1. 83. Jonas Steiger 2:1. – Willisau: Jonas Achermann, Jozef Chovancak, Philip Arnold, Marco Lötscher, Fabian Waltisberg, Haben Gebretinsae, Kevin Rölli, Kilian Sidler, Noah Krügel, Noah Kiener, Jonas Steiger. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Janik Portmann, Damian Müller, Christian Duss, Ueli Renggli, Timo Bieri, Joël Hofstetter, Valentin Haas, Pascal Vogel, Janik Reinhard, Oliver Müller. – Verwarnungen: 60. Christian Duss, 75. Damian Müller, 81. Jozef Chovancak, 84. Timo Bieri, 85. Pascal Rölli, 90. Sandro Fischer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Nebikon 0:3, FC Willisau - FC Entlebuch 2:1, FC Schüpfheim - FC Zell 3:2, FC Sempach - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 8 Spiele/21 Punkte (29:9). 2. SC Eich 8/19 (22:8), 3. FC Sempach 8/15 (14:11), 4. SC Nebikon 8/15 (13:6), 5. FC Willisau 8/13 (20:18), 6. FC Buttisholz 8/8 (12:19), 7. FC Sursee 8/7 (11:19), 8. FC Entlebuch 8/6 (9:22), 9. FC Triengen 2 8/6 (11:22), 10. FC Schüpfheim 8/4 (11:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 20:44 Uhr.