4. Liga, Gruppe 5 Willisau mit Auswärtserfolg bei Nebikon – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Willisau behielt im Spiel gegen Nebikon am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 23.10.2021, 22.12 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Nebikon: Anel Jukic brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Noah Krügel durch seinen Treffer für Willisau in der 38. Minute her. Jonas Steiger traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Willisau. Wiederum Jonas Steiger erhöhte in der 80. Minute auf 3:1 für Willisau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nebikon für Stefan Schnider (41.) und Adis Omeri (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Willisau, Jozef Chovancak (88.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Willisau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Nebikon lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Willisau. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Willisau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Willisau hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Willisau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Nebikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 5. Nebikon hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Nebikon ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Nebikon - FC Willisau 1:3 (1:1) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 10. Anel Jukic 1:0. 38. Noah Krügel 1:1. 61. Jonas Steiger 1:2. 80. Jonas Steiger 1:3. – Nebikon: Michael Wechsler, Raphael Kaufmann, Filipe Andrade, Stefan Schnider, Martin Hodel, Younes Abouri, Fabian Schürmann, Adis Omeri, Manuel Monzee, Anel Jukic, Timo Tschopp. – Willisau: Jonas Achermann, Simon Bucher, Philip Arnold, David Müller, Jozef Chovancak, Sandro Fischer, Martin Gerber, Noah Krügel, Daniel Bucher, Kilian Sidler, Jonas Steiger. – Verwarnungen: 41. Stefan Schnider, 57. Adis Omeri, 88. Jozef Chovancak.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Buttisholz - FC Triengen 2 1:2, SC Nebikon - FC Willisau 1:3, FC Entlebuch - FC Schüpfheim 5:1, FC Zell - SC Eich 1:1, FC Sursee - FC Sempach 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 9 Spiele/22 Punkte (30:10). 2. SC Eich 9/20 (23:9), 3. FC Sempach 9/16 (16:13), 4. FC Willisau 9/16 (23:19), 5. SC Nebikon 9/15 (14:9), 6. FC Entlebuch 9/9 (14:23), 7. FC Triengen 2 9/9 (13:23), 8. FC Sursee 9/8 (13:21), 9. FC Buttisholz 9/8 (13:21), 10. FC Schüpfheim 9/4 (12:23).

