2. Liga Willisau setzt Siegesserie auch gegen Littau fort – Siegtreffer durch Altin Gashi Willisau setzt seine Siegesserie auch gegen Littau fort. Das 1:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 03.10.2022, 02.08 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Altin Gashi traf in der 27. Minute zum 1:0.

Bei Willisau sah Andrin Marbach (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Avni Hasanramaj (33.) und Altin Gashi (41.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Littau, Patrice Gilli (66.) kassierte sie.

In der Gruppe ist Willisau in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Unverändert liegt Willisau nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Willisau feiert mit dem Sieg gegen Littau bereits den achten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Willisau auswärts mit FC Hochdorf (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Mit der Niederlage rückt Littau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 11. Littau hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Littau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Altdorf (Platz 8). Diese Begegnung findet am Dienstag (4. Oktober) statt ( Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Willisau - FC Littau 1:0 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tor: 27. Altin Gashi 1:0. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Nic Glover, Marco Imgrüt, Aurel Kneubühler, Elia Lustenberger, Silvan Waltisberg, Tim Bossart, Avni Hasanramaj, Simon Unternährer, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Metin Adiller, Patrice Gilli, Dario Nickel, Jan Hostettler, Tim Steffen, Simon Britschgi, Yvo Schorno, Janis Wyss, Cyrill Stocker. – Verwarnungen: 33. Avni Hasanramaj, 41. Altin Gashi, 66. Patrice Gilli – Ausschluss: 83. Andrin Marbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 02:05 Uhr.

