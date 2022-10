2. Liga Willisau siegt 1:0 im Spitzenduell gegen Goldau – Altin Gashi entscheidet Spiel Sieg für Willisau im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Goldau 1:0. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 57. Minute schoss Altin Gashi das 1:0.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Willisau sah Avni Hasanramaj (66.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Simon Unternährer (45.), Altin Gashi (59.) und Avni Hasanramaj (66.). Goldau kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Willisau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Willisau sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Willisau die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 27 Punkten. Es macht einen Platz gut. Für Willisau ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel trifft Willisau in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Entlebuch. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Goldau ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 3. Goldau hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Goldau in einem Auswärtsspiel mit FC Altdorf (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Willisau - SC Goldau 1:0 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tor: 57. Altin Gashi 1:0. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Aurel Kneubühler, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Nic Glover, Mike Lütolf, Tim Bossart, Avni Hasanramaj, Simon Unternährer, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Dario Schelbert, Konrad Huser, Julet Ademi, Simon Schmid, Jozef Simoni, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Verwarnungen: 45. Simon Unternährer, 55. Luca Sommaruga, 59. Altin Gashi, 66. Avni Hasanramaj, 68. Besard Ademi, 92. Simon Schmid, 94. Carl Alois Gabriel Persson – Ausschluss: 66. Avni Hasanramaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:07 Uhr.

